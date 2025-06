Chiesa ritorna in Serie A: le cifre UFFICIALI sono un assist al bacio

L’attaccante, ex Fiorentina e Juventus, potrebbe a breve riabbracciare la nostra Serie A. Diversi club lo seguono, ma quale maglia indosserà il noto figlio d’arte?

Il suo talento non lo ha mai messo in discussione nessuno ma la carriera di Federico Chiesa ha vissuto diversi momenti difficili sia dal punto di vista ‘gestionale’ che da quello fisico, legato soprattutto al gravissimo infortunio patito nel 2022.

Alla Fiorentina il talento di Genova ha trovato la sua consacrazione fino al 2019 quando i rapporti con la società viola, appena divenuta di proprietà di Rocco Commisso, sono divenuti ‘problematici’. L’esterno era seguito dalla Juventus e da Fabio Paratici.

Il nuovo proprietario americano non voleva, però, bagnare il suo ingresso nella Viola con una cessione top per dipiù all’odiata Juventus. Federico Chiesa è rimasto un’altra stagione in riva all’Arno per poi approdare, per 60 milioni di euro, alla Juventus nel 2020.

Chiesa ritorna in Serie A, i numeri non mentono

Un primo anno straordinario con la maglia della Juventus, con Coppa Italia e Supercoppa italiana messa in bacheca, arricchita poi dal grande Campionato Europeo con la nazionale di Roberto Mancini e Gianluca Vialli che lo ha consacrato campione d’Europa e profilo di livello continentale.

Il gravissimo incidente patito ad inizio 2022, rottura del legamento crociato anteriore, ha rappresentato, di fatto, l’inizio della fine del suo rapporto con la Juventus consumatosi poi concretamente nell’estate del 2024.

La Premier League e l’esperienza al Liverpool non ha dato le soddisfazioni sperate ed ora il 28enne figlio d’arte vuole ritornare in Serie A e riprendersi il posto nella nuova Nazionale di Ringhio Gennaro Gattuso. Diverse società lo seguono, ma dove giocherà Federico Chiesa?

L’agenzia di scommesse Goldbet ha provato a dare risposte concrete, basate sui numeri. In ottica Federico Chiesa l‘Atalanta è quotata a 8, mentre l’ex Juventus è data a 7.50. Salendo alle posizioni nobili troviamo la Roma data a 4, mentre al primo posto vi è il Milan di Massimiliano Allegri quotato a 2.75.

In quote Goldbet non compare il Napoli ma questo non significa che il club partenopeo non segua con attenzione gli sviluppi della vicenda legata all’ex Juventus. Un profilo, quello di Federico Chiesa, da sempre stimato dal tecnico azzurro, Antonio Conte.

E chissà che il futuro di Federico Chiesa non sia colorato proprio di azzurro.