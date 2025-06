Colpaccio Friedkin e addio Juventus: pagano anche la clausola

Tra i Friedkin e la Juve, di fatto, bisogna segnalare una trattativa per un giocatore della squadra di Igor Tudor.

La priorità della Roma, dopo gli arrivi di Gasperini e Massara, è ora quella di sistemare quegli innesti in entrata con cui ridefinire l’organico da mettere a disposizione del neo tecnico giallorosso.

A seguito di tutto ciò, ovviamente, intorno a tanti giocatori si stanno susseguendo tante indiscrezioni. Un discorso complesso che tocca svariati settori del campo da tempo sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Roma che, in maniera tutt’altro che banale, ha definito in uscita la cessione di Tammy Abraham al Besiktas. In attesa di ulteriori evoluzioni sul doppio fronte entrate/uscite, ad ogni modo, per i Friedkin bisogna registrare un altro importante aggiornamento di calciomercato che riguarda anche la Juventus.

Calciomercato, maxi intreccio Friedkin-Juventus: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco e tra i massimi esperti di calciomercato a livello europeo, anche l’Everton (ovvero l’altro club di proprietà della famiglia Friedkin) è sulle tracce di Timothy Weah. La Juve valuta il giocatore circa 13 milioni di euro e spera di venderlo proprio per rispettare anche lei il fair play finanziario.

Questa situazione della ‘Vecchia Signora’, di fatto, la conoscono tutti e, dunque, su Timothy Weah bisogna segnalare altre importanti squadre: dal Bournemouth, passando per il Leeds United, al Lipsia. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs, sia l’Everton che la Juventus sarebbero sulle tracce su Wilfried Ndidi per il quale dopo la retrocessione delle Foxes si è attivata una clausola rescissoria da 9 milioni di sterline (poco meno di 10,5 milioni di euro). Sul polivalente centrocampista del Leicester ci sono anche Manchester United e Real Betis.