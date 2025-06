Dal Milan alla Roma, offerta da 18 milioni: accordo già trovato

Calciomercato Roma, accordo trovato sulla base di 18 milioni di euro e un contratto fino al 2029. I rossoneri hanno chiuso così

Aspetta il Milan. E in questo momento, per la Roma, ci sarebbe poco da fare. Ovvio, oggi i pensieri dei giallorossi come spiegato più volte sono tutti rivolti verso le cessioni: servono delle plusvalenze per riuscire a rimanere dentro i paletti della Uefa.

Ma da domani, con tutti quelli che comunque saranno i conti da fare per questa e per la prossima sessione di calciomercato, così come spiegato da Claudio Ranieri in più di una circostanza, si penserà a quelli che dovranno essere per forza di cose gli innesti in questa squadra. E un nome che circola da tempo si potrebbe allontanare, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira.

Calciomercato Roma, De Cuyper aspetta il Milan

Il giornalista sul suo profilo X ha parlato di De Cuyper, l’esterno del Brugge accostato dai giallorossi con molta insistenza: “Il Brighton ha offerto 18 milioni di euro per ingaggiare De Cuyper, ma il terzino è in attesa del Milan. Il belga è uno dei principali obiettivi per sostituire Theo Hernandez. Accordo di massima per un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030”.

Quindi ci sono i rossoneri vicinissimi alle prestazioni di De Cuyper in questo momento. E a quanto pare si attende solo l’ufficialità dell’addio di Theo che ormai è cosa certa per poi andare a definire in maniera definitiva questa operazione di mercato. La Roma, insomma, dovrà guardare verso altri obiettivi se vuole chiudere in qualche modo la questione relativa alla corsia mancina. Anche se adesso non c’è nessuna fretta visto che Angelino per ora rimane a Trigoria e se ne riparlerà, nel caso, nelle prossime settimane, qualora per l’ex Lipsia dovesse arrivare un’offerta. Vedremo.