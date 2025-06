La Juve l’ha fatto di nuovo: 30 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo hanno fatto di nuovo: 30 milioni in Serie A per l’innesto in difesa. Ecco cosa sta succedendo

Se la squadra in questo momento è ancora impegnata nel Mondiale per Club – domani sera la sfida al Real Madrid – la dirigenza della Juventus che sta facendo avanti e indietro con gli Stati Uniti, è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.

Non solo in attacco, dove tutto gira intorno a Vlahovic che a quanto sembra ad oggi non ha intenzione di andare via. Ma anche in difesa, viste le qualità di quelli che ci sono adesso, Comolli deve intervenire. In attesa sempre del rientro di Bremer, che sarà il punto fermo della formazione di Tudor l’anno prossimo. Insomma, un’altra mezza rivoluzione alla porte dopo quella della passata estate quando a guidare le scelte c’era Giuntoli, che ha salutato qualche settimana fa, e che sicuramente non ha raggiunto quelli che erano gli obiettivi prefissati.

Calciomercato Juventus, interesse per Dodo

Tornando a quelli che sono i possibili investimenti bianconeri in questa estate, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe di nuovo chiudere un affare con al Fiorentina. Un asse caldissimo, ogni estate, con diversi elementi che cambiano maglia trasferendosi a Torino o viceversa.

In questo caso l’uomo da tenere in considerazione è l’esterno brasiliano Dodo. Contratto con i toscani fino al 30 giugno del 2027, il giocatore secondo alcune indiscrezioni ha fatto già sapere di non voler rinnovare, quindi occhio al possibile addio anticipato in questa sessione di mercato. La Fiorentina spara alto: almeno 30 milioni di euro è la richiesta, ma nel corso delle settimane si potrebbe anche intavolare un discorso per scendere un poco nelle pretese.

Dodo, che ha disputato una buonissima stagione, è stato pure accostato alla Roma alcuni giorni fa, ma al momento i giallorossi di Massara devono pensare soprattutto alle uscite, piuttosto che alle entrate. Non c’è ancora una trattativa vera e propria, ma un primo abboccamento che potrebbe avere degli sviluppi nelle prossime settimane. Vedremo.