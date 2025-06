Pio Esposito al posto di Dovbyk: il bomber firma subito

Francesco Pio Esposito al posto di Dovbyk, clamoroso scenario di calciomercato per Inter e Roma: il bomber firma subito.

L’insieme di questioni che sta interessando il mondo Roma continua a infittirsi nonché a intrecciarsi con tanti altri aspetti, coinvolgenti ulteriori squadre e dinamiche interscambiabili tipiche di una fase ricca e affascinante come quella del calciomercato. I cambiamenti, finora, non sono certamente mancati in quel di Trigoria, dove Massara e colleghi sono adesso attesi da decisioni e ponderazioni volte ad apparecchiare nel migliore dei modi il terreno sul quale dovrà coltivare e raccogliere Gian Piero Gasperini.

Per farlo servirà quella unità di intenti e visioni troppe volte venuta a mancare nelle dinamiche societarie degli ultimi anni. Le situazioni da affrontare restano tante e diverse di queste riguardano soprattutto quella campagna acquisti volta a consegnare nelle mani del nuovo allenatore una rosa funzionale e che ne rispecchi la visione e le volontà, intervenendo in un insieme di reparti sia in entrata che in uscita.

Tra i vari, anche quello dell’attacco pare destinato ad essere sottoposto a setaccio, alla luce della sempre più probabile partenza di Shomurodov e della presenza, in sé e per sé non bastevole per una stagione a ricco dispendio energetico, del solo Artem Dovbyk.

Francesco Pio Esposito alla Roma con Dovbyk: Pruzzo non ha dubbi

Proprio a tal proposito, alludendo nuovamente agli intrecci suddetti che potrebbero riguardare i movimenti della Roma con quelli di altre squadre, non sfuggano le dichiarazioni di un ex volto notissimo quanto amato, quale quello di Roberto Pruzzo. Occhio esperto e conoscitore dell’ambiente ma anche del mestiere da numero nove, Pruzzo ha coinvolto un nome attualmente pesante quanto in auge come quello di Francesco Pio Esposito nei suoi recenti discorsi.

L’attaccante dell’Inter, che sta facendo i suoi esordi ufficiali nel mondo nerazzurro dei ‘grandi’ dopo esservi arrivato e cresciuto a partire dall’età di otto anni, è uno dei tanti giovani patrimonio di Marotta e adepti, ora alle prese con un’estate in cui decidere se monetizzare o puntare con estrema decisione su giovani del calibro di Esposito o di un altro attento osservato nel Mondiale per Club quale Valentin Carboni.

Il roseo futuro del da pochissimo ventenne campano, che ha con l’Inter un contratto fino al 2030 e ha saputo sciorinare tutte le proprie qualità con la maglia dello Spezia in Serie B, rende il suo nome uno dei maggiormente interessanti in ottica futura. Lo stesso Pruzzo, coinvolgendo anche Artem Dovbyk in un discorso di possibile coesistenza alla Roma, ne ha così parlato a Radio Radio.

“Voglio dare un consiglio alla Roma, esortandola a prendere Pio Esposito, tenendosi altresì Dovbyk Sono convinto che Francesco Pio Esposito diventerà presto il più grande attaccante italiano“.