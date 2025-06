Plusvalenze Roma, magia Massara: 9 addii

Plusvalenze Roma, magia di Massara pronto a chiudere 9 colpi in uscita per stare dentro i paletti della Uefa. Ecco tutti i nomi

Ore frenetiche, come l’ultimo giorno di mercato ma al contrario. Il direttore sportivo della Roma Massara ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per riuscire a piazzare una quindicina di milioni di plusvalenze per mettere i conti a posto dopo l’accordo con la Uefa.

Lo sappiamo da diverso tempo, ormai, che il target è questo. Poi, da domani, si inizierà a pensare alle entrate (anche in questo caso i nomi sul taccuino sono diversi). E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ci sono almeno dieci giocatori che potrebbero essere sacrificati perché non rientrano più nei piani del club. Nessun big, almeno per il momento – poi il mercato è lungo e sappiamo che tutto potrebbe succedere – ma tutti ragazzini che hanno già fatto le ossa in giro per l’Italia oppure che escono dal campionato Primavera. Andiamo a vedere chi sono.

Plusvalenze Roma: ecco le uscite

Nove uscite, quindi: Alessandro Romano e Federico Terlizzi sono vicini al Torino e potrebbero regalare una plusvalenza di 6-7 milioni di euro. Poi c’è Riccardo Pagano, che dovrebbe andare al Bari dopo una buona stagione al Catanzaro. Cherubini – che torna dalla Carrarese – piace al Sassuolo e al Genoa; Darboe invece è cercato dal Pisa e da alcuni club stranieri.

Non sono gli unici che potrebbero salutare in queste ore. A questi vanno aggiunti anche Graziani, Cama, Sangaré e Mannini. Ragazzi giovanissimi, cresciuti nel vivaio, che ormai o vanno tra i grandi – e non sembra possano avere spazio – oppure cambieranno aria. Il piano di Massara quindi è questo, trattenere i big e riuscire a chiudere le uscite che servono pescando da Trigoria. C’è tempo fino alla mezzanotte, e la missione da che sembrava impossibile tutto ad un tratto è diventata possibile. Sarebbe la prima magia di Massara da quando è tornato nella Capitale. Poi da domani i pensieri saranno davvero altri.