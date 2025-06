Roma, ha rifiutato l’offerta: cessione saltata

L’offerta è stata rifiutata e la permanenza è garantita: una delle cessioni di cui si parlava con maggiore insistenza in queste ore sembra definitivamente tramontata

Massara è atteso da un lavoro davvero improbo in queste ultime ore di giugno. I conti sono complicati e ora ci si mettono anche le volontà dei giocatori a complicare i piani del direttore sportivo. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere e questo rifiuto può essere un bene.

Il gioco delle plusvalenze sta facendo diventare matto non solo Frederic Massara ma anche il comune tifosi della Roma. Cercare di capire nel dettaglio calcoli, numeri, conteggi e necessità è alquanto complicato e per farlo serve quasi una laurea a parte. Il ds romanista aveva sistemato la pratica con Abraham, Romano, Cherubini e forse Pagano, almeno così sembrava nelle ultime ore. Adesso però le cose si stanno complicando e di questi colpi nessuno potrebbe andare a buon fine.

Si perché al momento i Besiktas offre 15 milioni e non accontenterebbe la Roma, Cherubini non ha ancora l’accordo con il Sassuolo e manca anche quello tra i club per il cartellino, mentre su Romano c’è un’importante riflessione da fare, che riguarda il desiderio del ragazzo. Il centrocampista di origine svizzera si è messo in mostra con la Primavera negli ultimi mesi e muore dalla voglia di avere una chance con mister Gasperini.

Romano vuole restare a Roma: ritiro con Gasperini per conquistarsi la prima squadra

Secondo quanto si apprende nelle ultime ore, Alessandro Romano vuole fermamente restare alla Roma, con la convinzione di poter dire la sua in ritiro e magari ritagliarsi uno spazio in prima squadra con Gasperini. Tra l’altro i giallorossi stanno cercando un paio di centrocampisti, dopo l’uscita di Gourna-Douath e quella imminente di Paredes. Uno potrebbe essere reperito sul mercato con un investimento importante, ma il secondo potrebbe essere già in casa.

Questa è la speranza di Romano secondo chi lo conosce bene. Il problema ora è tutto di Massara, che deve fare di necessità virtù, avendo pochissimo tempo a disposizione e una bella cifra da racimolare. Anche gli ostacoli su Abraham non stanno aiutando l’operato dell’ex Ds del Milan.