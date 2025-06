Scambio con l’Inter e addio Roma: Conte gelato

L’Inter balza in testa alla trattativa con la possibilità di uno scambio gradito: la Roma deve arrendersi e anche Conte mastica amaro. Altro capolavoro di Marotta

Sono ore caldissime sul mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Tutti devono mettere a posto i propri conti (chi più e chi meno) entro il 30 giugno, anche se per molti la cosa più importante è solo acquistare. L’Inter ha trovato una formula che può beffare sia Roma che Napoli.

In questo momento uno dei ruoli che maggiormente richiede sforzi sul mercato per le big italiane è il centrale difensivo. Dalla Juventus alla Roma, passando per il Napoli e l’Inter, tutte hanno bisogno di alcuni ritocchi nel reparto arretrato. Non sarà così semplice, però, trovare i profili giusti a prezzi accettabili, anche perché chi li ha se li tiene stretti. Ecco quindi che un buon giocatore ma non un campione come Lucimì possa arrivare a costare 28 milioni di euro (clausola rescissoria). La Roma di Massara e Ranieri ha provato a sondare il terreno anche a livello internazionale ma per il momento i giocatori che piacciono di più sono tutti all’interno della Serie A.

Un’altra piazza dove si può fare buoni affari è Genova, sponda rossoblu. La squadra di Vieira ha fatto un’ottima seconda parte di stagione e tra i profili che hanno attratto maggiormente l’attenzione c’è senza dubbio quello di Koni De Winter. Paradossalmente per lui era stata meglio la stagione precedente con Gilardino, ma le doti non sono scomparse anche con il cambio in panchina. Scuola Juve, con doti fisiche importantissime, è seguito da Napoli, Roma e Inter su tutte.

L’Inter è in vantaggio nella corsa a De Winter: lo scambio piace al Genoa

Secondo il quotidiano La Repubblica, Koni De Winter, potrebbe essere ceduto durante questa estate se arrivasse un’offerta concreta. Il Napoli potrebbe offrire Simeone o Ngonge ai rossoblù, nomi graditi ma un gradino sotto quelli messi sul piatto dall’Inter.

Marotta e il club nerazzurro possono vantare rapporti storicamente ottimi con il Grifone e per questo non stupisce il fatto di poter godere di una corsia preferenziale. L’Inter potrebbero inserire nello scambio Valentin Carboni oppure Pio Esposito, anche se l’ex Spezia vorrebbe restare e dimostrare il proprio valore sin dal prossimo anno a Milano. La Roma in tutto questo resta sullo sfondo, decisamente attardata nella trattativa.