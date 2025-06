Terremoto Juventus: 60 milioni per Vlahovic

Terremoto Juventus: c’è sempre Vlahovic al centro della scena per i bianconeri. Offerta da 60 milioni di euro. La risposta è già arrivata

La Juventus deve fare i conti con Dusan Vlahovic, un giocatore che percepisce uno stipendio di un milione di euro netto al mese, un giocatore che sta bloccando, di fatto, la possibilità dei bianconeri di prendere un erede.

Sì, Comolli si sta muovendo verso un nuovo attaccante e il profilo scelto è quello di David del Lille, ma spera anche che il serbo classe 2000 possa salutare nel corso di questa sessione di mercato. Abbastanza complicato: la prima scelta sarebbe il Milan, ma i 6 milioni di euro che i rossoneri avrebbero messo sul piatto sono pochi. Poi ci sarebbero anche le squadre arabe, ovviamente, ma non convincono del tutto il giocatore, nonostante soldi, ma tantissimi soldi, che sono stati messi sul piatto almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Il Giornale.

Clamoroso Vlahovic: ha rifiutato 60 milioni

Sessanta milioni di euro rifiutati da Vlahovic. Un triennale clamoroso da 20 milioni di euro all’anno (per tre anni) che l’Al Ahli messo sul piatto per prendere il centravanti. Niente da fare, Dusan a quanto pare vuole rimanere alla Juventus e c’è il grosso rischio che lo stesso, come vi abbiamo raccontato anche questa mattina, possa essere messo fuori rosa dal club nel momento in cui si concluderà l’esperienza al Mondiale per Club.

Una situazione incredibile, con un giocatore che sembra aver puntato i piedi e con una società che inizialmente non è riuscita a trovare un accordo per il rinnovo e adesso non sta riuscendo a piazzarlo sul mercato. Nonostante stiamo parlando di un giocatore giovane, che i gol nelle gambe ce li ha, e che vorrebbe forse avere più spazio. Ma il suo tempo in bianconero è finito, a quanto pare. Ma l’aver rifiutato tutti questi soldi sicuramente non lascia tranquilli nessuno. Soprattutto dentro la società e pure tra i tifosi, che sui social non gliele stanno mandando a dire.