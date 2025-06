Torna in Serie A con la Roma: domani a Trigoria per la firma

Torna in Serie A, sarà domani a Trigoria per la firma ufficiale e l’inizio della nuova avventura: ecco il nuovo volto in casa Roma.

Continua la fase di grandi novità e cambiamenti in casa Roma, iniziata praticamente poco meno di un anno fa con l’addio di De Rossi e proseguita con quel consequenziale quanto massiccio corpo di addii e allontanamenti che hanno contraddistinto Trigoria nella passata stagione.

Equilibrio e maggiore identità sono state pian piano apportate da Claudio Ranieri, bravissimo e pragmatico nel risollevare le sorti e il rendimento della squadra, ma successivamente distintosi per responsabilità e prese di posizione ancora meno banali.

Attualmente nel ruolo di consigliere personale della famiglia Friedkin, con la quale aveva trovato un accordo in tal senso già durante l’incontro londinese a novembre 2024, Ranieri sta cercando pian piano di ricostruire la Roma, facendosi prontamente da parte al termine della scorsa stagione e pienamente coinvolto nell’individuazione del nuovo allenatore, ricaduta su Gian Piero Gasperini.

Nuovo Team Manager Roma, ecco Vincenzo Todaro

L’approdo dell’ex Atalanta, però, ha rappresentato solamente una delle plurime novità di questa parentesi giallorossa, con ribaltoni e novità endogene che stanno abbracciando in modo olistico tutta la struttura interna di Trigoria.

Lo ricordano chiaramente i diversi addii societari di cui già detto prima e iniziati a settembre 2024, fino ad arrivare alle recenti evoluzioni, con la punta dell’iceberg rappresentata dalla sortita di Florent Ghisolfi. Al GM francese ha fatto presto rimpiazzo il DS Frederic Massara, ultimo elemento di un trittico tutto italiano insieme allo stesso Gasperini e Ranieri.

Le notizie delle ultime ore, però, lasciano intendere come la strada intrapresa stia portando anche ad ulteriori cambiamenti, destinati adesso a toccare anche l’area del team manager. Quest’ultima si appresta ad essere ricoperta da Vincenzo Todaro, reduce dall’esperienza al Venezia con Di Francesco. L’arrivo è previsto nella data di domani, primo luglio, quando inizierà ufficialmente un percorso di coesistenza, interfaccio e consigli con Massara e lo stesso Ranieri. Da ricordare anche i suoi trascorsi al Palermo e al Trapani, rispettivamente dal 2017 al 2019 e nella stagione 2016-2017. Ora è pronto per la Roma.