Accordo e clausola pagata: Kean resta in Serie A

Accordo e clausola pagata per Kean, nuova firma in Serie A: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sul bomber della Fiorentina.

Tante le questioni e i nomi in grado di infiammare già questa primissima parentesi di calciomercato, apertasi con quel valzer di panchine premonitore dei tanti cambiamenti destinati a contraddistinguere la corrente estate tra numerose fila dirigenziali e sportive. Lo ricordano bene gli esempi, tra i vari, della Roma o di Milan e Inter, senza dimenticare degli scossoni endogeni al mondo Juventus, dove alla fine è stata confermata la posizione di Igor Tudor.

Mentre nella Capitale si apparecchiava la base per cercare di riportare i giallorossi a livelli più nobili, in quel di Milano sono state apportate importanti modifiche proprio a partire dagli allenatori, con la ripartenza rossonera affidata ad un nome noto quanto saggio come quello di Massimiliano Allegri, emblema di una scelta ben diversa rispetto a quella ponderata sull’altra sponda milanese.

Qui, come noto, dopo l’addio a Simone Inzaghi, si è affidata la squadra ad un tecnico giovane e di prospettiva come Chivu, col quale intavolare un progetto giovane e paziente, che non perda però i contorni dai grandi aneliti a vittorie nazionali ed europee.

Kean, nuova squadra in Serie A: spunta il Napoli di Conte e Manna

Intanto, conclusosi il valzer di panchine, è iniziato, ovviamente, quello relativo a nomi e intrecci di calciomercato destinati a toccare proprio diverse squadre del nostro campionato. Tra gli aspetti maggiormente attenzionati resta quello degli attaccanti, con dinamiche interrelate che potrebbero ben presto portare ad assistere a dinamiche di non trascurabile fascino.

I nomi in grado di attirare le principali attenzioni fino a questo momento sono stati quelli di Gyokeres, Osimhen o David, giusto per farne qualcuno. Da non trascurare, però, anche quello di Moise Kean, distintosi per una grande stagione a Firenze, che lo ha visto attirare le attenzioni di diverse squadre italiane, tra cui lo stesso Milan, dove troverebbe un allenatore che tanto lo ha stimato in passato come Allegri.

Gli ultimi aggiornamenti su Kean, però, coinvolgono anche il Napoli di Conte, finora sulle tracce anche di altri profili come Lucca o Nunez, ma che potrebbe adesso bussare proprio alla porta dell’ex Juventus. Come riferisce Sportmediaset, nello specifico, Conte e Manna sarebbero fautori principali di tale interesse, sebbene a Castel Volturno si stia rivolgendo la giusta e prioritaria attenzione alla posizione di Osimhen.

Da ricordare che nel contratto di Kean grava una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, esercitabile a favore della Fiorentina fino al 15 luglio. Seguiranno aggiornamenti.