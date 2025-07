Addio alla big e nuovo accordo: ha firmato con la Roma

L’intesa è già stata trovata: si è legato ai giallorossi proprio in questi istanti. Ecco tutti i dettagli

Sono state ore letteralmente roventi in casa Roma, impegnata nella definizione della trattativa Abraham con il Besiktas. Con un vero e proprio colpo di coda i giallorossi sono riusciti a trovare l’intesa con la compagine turca sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nell’accordo tra i due club è presente inoltre un diritto di prelazione che permetterebbe ai capitolini di riportare l’attaccante inglese all’ombra del Colosseo.

Ritorno che di fatto si è consumato definitivamente per un altro profilo che si è preso letteralmente le luci della ribalta in queste ore. Il restyling tecnico della Roma infatti è totale e sta coinvolgendo non solo la prima squadra, ma anche la compagine della Primavera. A tal proposito emergono novità degne di nota. Come evidenziato da Filippo Biafora, infatti, è fatta per il ritorno di Federico Guidi che ha già apposto la firma sul contratto che lo legherà alla Roma.

Roma, è fatta per il ritorno di Guidi: le ultimissime

Per l’ex tecnico della Roma, sul quale i giallorossi hanno immediatamente messo gli occhi dopo il suo addio al Milan, si tratta di un gradito ritorno. Guidi ha infatti allenato la Primavera giallorossa per due stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) vincendo complessivamente due trofei (Coppa Italia e Supercoppa).

Nelle scorse ore si è materializzata l’accelerata decisiva che ha portato alla fumata bianca definitiva. Dopo aver manifestato il suo interesse per Guidi, la Roma ha atteso che tutti i tasselli si incastrassero al momento giusto: incassata l’apertura convinta del diretto interessato, i giallorossi hanno affondato il colpo trovando l’accordo con il tecnico italiano. Benché non abbia assunto ancora i crismi dell’ufficialità, il Guidi back è già iniziato.