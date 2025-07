Addio Inter, altra batosta Mondiale: firma da 26 milioni con la Juve

Addio Inter, altra batosta Mondiale dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. I nerazzurri perdono uno degli obiettivi stagionali: va alla Juventus

Una stagione, adesso si può dire, da zero titoli per l’Inter. Eppure è stata in corsa per tutto fino a Primavera inoltrata. Ma il calcio non è una scienza esatta e a noi piace per questo, perché di scontato, proprio, non c’è nulla.

Una vittoria contro la Fluminense avrebbe anche permesso di affrontare nei quarti di finale Simone Inzaghi, il tecnico che con il suo Al Hilal ha battuto il Manchester City staccando il pass per i quarti. Niente di tutto questo succederà e per i nerazzurri, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, finisce anche il sogno di prendere un attaccante che per molto tempo è stato nel mirino di Beppe Marotta.

Addio Inter: David firma per la Juventus

David, da oggi ufficialmente svincolato, è vicino alla Juventus. Vicinissimo. Ci sono alcuni dettagli da sistemare ma la questione ormai è ben indirizzata. Parliamo di un giocatore che i bianconeri prenderanno quasi a parametro zero. Sì, perché oltre ai 6+2 milioni di euro all’anno di ingaggio, ci sono da inserire le commissioni agli agenti (Comolli cerca lo sconto da 15 a 12 milioni) più, un bonus alla firma per il giocatore di 6 milioni di euro.

Non è una cifra esagerata, visto che parliamo di un attaccante che voleva mezza Europa per quello che ha fatto vedere nel corso degli anni con la maglia del Lille addosso. E la Juve, nonostante Vlahovic fino al momento abbia rifiutato tutte le offerte, vuole investire questi soldi per regalare a Tudor un attaccante importante, che possa andare a completare il reparto con Kolo Muani, il francese che Comolli cercherà di tenere dal Psg.

Marotta, comunque, non si fa trovare impreparato, visto che nelle prossime ore Bonny dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Ma parliamo di due giocatori con esperienza diversa e con caratteristiche diverse. E di un giocatore, il canadese, che ha già dimostrato pure in Champions League di essere pronto a giocare in certi palcoscenici.