Calciomercato Roma, prezzo cambiato e cessione saltata

Calciomercato Roma, prezzo cambiato e ribaltone sul gong: salta così all’improvviso la cessione. Sembrava tutto fatto.

Il superamento del 30 giugno ha rappresentato anche in casa Roma un importante giro di boa, alla luce delle ben note esigenze finanziarie del club e della necessità di chiosare un corpo di plusvalenze proprio entro la conclusione ufficiale della stagione 2024/2025. I colpi e le intuizioni non erano in alcun modo mancati nemmeno a Ghisolfi, bravo ad ovviare ad alcuni errori dello scorso anno, come quelli legati all’arrivo di Dahl e Le Fèe, ufficialmente ceduti al Benfica e al Sunderland dopo circa dodici mesi.

La palla passata nelle scorse settimane a Massara, però, è stata quasi bollente, alla luce delle numerose questioni rimaste aperte sul fronte delle uscite e della non ancora del tutto tramontata esigenza nel proseguire il calciomercato con una nobile attenzione nei confronti di cessioni ben mirate e volte ad assicurare i necessari incassi al club dei Friedkin.

I nomi maggiormente destinati ad un ‘sacrificio’ erano da tempo noti e, proprio le ultime ore, avevano permesso di registrare aggiornamenti tutt’altro che banali sul fronte Abraham, non riscattato dal Milan, ma per il quale è stata prontamente trovata una soluzione.

Calciomercato Roma, scade la clausola di Leandro Paredes

Più nello specifico, il bomber ex Chelsea, arrivato a Roma ormai tre anni fa, ha deciso di accettare le avances turche, apprestandosi così a divenire un nuovo giocatore del Besiktas. Ciò ha garantito un importante aiuto a Massara e colleghi, adesso chiamati a fare i conti anche con altri aspetti.

Tra i tanti, c’è quello di Leandro Paredes, che resta da tempo aperto e in continua evoluzione, alla luce della clausola rescissoria da 3.5 milioni di euro che gli avrebbe permesso di tornare al Boca Juniors senza troppi giri di parole o trattative. Le parole, finora, sono state però numerose e poco concrete, alla luce di quanto sovente annunciato da addetti ai lavori che avevano lasciato intendere come il ritorno di Paredes al Boca fosse ormai scenario sempre più probabile.

L’inizio del mese di luglio, però, ha avuto un impatto anche su tale fronte, alla luce della scadenza presente nella clausola su citata. Paredes, come riferisce il giornalista Marco Juric, avrebbe potuto usufruire di questa uscita solamente entro il 30 giugno. Qualora la volontà del club argentino continuasse a restare la medesima, dunque, bisognerà intavolare una trattativa direttamente con la Roma.