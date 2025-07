Calciomercato Roma, torna da Gasperini per 10 milioni di euro. Ecco la situazione sulla corsia per i giallorossi. Il profilo è in Serie A

Da oggi si pensa all’entrate, quello che è stato è stato con la Uefa. C’è da capire se la Roma è riuscita a rimanere dentro i paletti del FPF e quindi evitare una multa. In ogni caso questa non fa così tanto paura ai giallorossi.

Detto dell’attaccante, con l’obiettivo principale che è Mikautadze del Lione che potrebbe arrivare anche per 20 milioni di euro in saldo dopo la retrocessione dei francesi – i soldi che più o meno verranno incassati dalla cessione di Tammy Abraham – i giallorossi pensano anche alle corsie esterne. Difficile il colpo De Cyuper, per il quale il Milan in questo momento sembra avanti, e allora Massara, almeno stando alle informazioni che arrivano dal Corriere dello Sport, starebbe pensando ad un profilo che gioca in Serie A. Quindi che conosce il campionato e che potrebbe anche arrivare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, piace Zortea

Il profilo è quello di Nadin Zortea del Cagliari. Che Gasperini conosce bene, visto che lo ha avuto anche per un paio di stagioni all’Atalanta. Terzino che può giocare sia da un lato che dall’altro, sarebbe l’obiettivo dei giallorossi, anche perché per cifre che girano per Wesley (servono dai 25 ai 30 milioni di euro) in questo momento sono irraggiungibili per le casse della società capitolina.

Zortea è stato uno dei migliori nel Cagliari nella passata stagione: 35 presenze con Nicola in panchina, arricchite dalla bellezza di 6 gol e due assist. Insomma, numeri importanti. Ha giocato principalmente a destra – quello è il suo ruolo naturale – ma in alcune occasioni è stato anche impiegato dall’altra parte del campo, segno di una duttilità che non fa mai male. Un giocatore quindi che potrebbe fare al caso della Roma.