Douglas Luiz e il bomber da 77 milioni: la Juve serve il conto

Douglas Luiz e il bomber da 77 milioni di euro. La Juventus ha deciso e ha aperto all’addio clamoroso del giocatore. C’è anche la formula

Ha diverse grane da risolvere la Juventus in questa sessione di mercato. La prima è quella Vlahovic: a quanto pare il giocatore come vi abbiamo spiegato in queste pagine non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche e potrebbe pure rimanere in bianconero – anche da fuori rosa – spillando quello stipendio clamoroso da 12 milioni all’anno.

E poi c’è anche Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano, pagato una montagna di soldi la scorsa estate, ha fallito nel suo primo anno a Torino e difficilmente rimarrà in bianconero anche la prossima annata. I bianconeri stanno cercando di piazzarlo, ovviamente a titolo definitivo, ma sanno che la questione è molto complicata. Quindi, secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia e precisamente da Fanatik, ci sarebbe stata una mezza apertura di Comolli all’addio in prestito. Ecco dove.

Douglas Luiz al Fenerbahce: arriva con Duran

La destinazione potrebbe essere il Fenerbahce, la squadra allenata da José Mourinho che proprio in queste ore sta prendendo l’attaccante Duran pagando lo stipendio pieno di un calciatore che solamente sei mesi fa era andato in Arabia Saudita. Ma non solo, c’è anche Douglas Luiz nel mirino.

Con la Juventus i contatti sono avviati per un prestito, anche se Douglas Luiz sarebbe la seconda scelta: in pole c’è Partey dell’Arsenal (che la Juventus ha trattato per un paio di anni) e in seconda battuta proprio Luiz. Anche se, viene sottolineato in questo articolo, che se si trovasse l’accordo per una cessione a titolo temporaneo da parte dei bianconeri, si potrebbe anche formare questa coppia centrale che tanto bene ha fatto in Premier League nel corso degli ultimi anni. Quindi il Fenerbahce vuole creare una squadra importante, una di quelle che possono dare l’assalto non solo al campionato ma anche all’Europa. E con Mourinho in panchina diciamo che tutto è possibile.