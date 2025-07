Firma con la Juve dopo il Mondiale: colpo dal Real Madrid

Chissà che non sia finalmente arrivata l’ora della Juventus in ottica calciomercato 2025. In queste ore l’ennesimo progetto bianconero può prendere forma.

Sarà Miami, in Florida, ad accogliere tra le sue roventi braccia la sfida che vedrà opposte il Real Madrid di Xabi Alonso e la Juventus di Igor Tudor, e valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il Real Madrid non è mai ‘un avversario’. Per la Juventus, così come per le altre formazioni, ‘l’avversario‘. Possibilmente da battere. Un’impresa alquanto difficile questa sera per la Juventus di oggi uscita con le ossa rotte dalla sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Da questa gara così prestigiosa e difficile la Juventus società, ed Igor Tudor, si attendono risposte chiare che sicuramente imprimeranno una direzione ben precisa alle prossime scelte di mercato. La società bianconera è ora nelle mani del suo direttore generale, Damien Comolli, che guida anche le scelte in sede di campagna acquisti-cessioni.

E chissà che dal Real Madrid non arrivi un gioiello

Real Madrid-Juventus riporta alla mente sfide epiche di Coppa Campioni e poi di Champions League.

La Juventus attuale sta provando a ripartire con un nuovo progetto dopo la deludente stagione ‘regolare’ che ha visto il doppio addio di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, i due volti nuovi che avrebbero dovuto rilanciare la formazione bianconera.

E chissà che proprio la sfida di Miami contro il Real Madrid non sia l’occasione giusta anche per intrecciare trame di mercato con i Bianchi di Spagna. Lo spunto ce lo fornisce fichajes.net quando pone in evidenza l’interesse della Juventus per Endrick.

Endrick, classe 2006, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è uno dei numerosi diamanti grezzi di proprietà del club spagnolo. Il talento brasiliano è appena approdato alla corte del Real Madrid e davanti ha una concorrenza di straordinaria qualità.

Spetterà, dunque, al nuovo tecnico dei Bianchi di Spagna, Xabi Alonso, decidere l’immediato futuro di Endrick. La Juventus segue con molto interesse la situazione del classe 2006 pronta a fare una proposta che punterebbe ad avere il giovane attaccante in prestito.

La società bianconera potrebbe addirittura spingersi oltre valutando l’ipotesi di acquisto del 2006 ma, a quel punto, sarà determinante anche la volontà del giovane attaccante che intende dare la priorità al Real Madrid. L’infinito fascino della camiseta blanca.