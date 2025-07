Firma UFFICIALE da 58 milioni: la Juve saluta il bomber

L’uomo dei due mondi, il general manager bianconero, Damien Comolli, prova a tessere le fila del mercato bianconero tra sogni e prime delusioni.

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club che opporrà la Juventus al Real Madrid incute non poche preoccupazioni. Dopo l’imbarcata di reti subita contro il Manchester City un’altra pesante sconfitta rimetterebbe tutto, ancora una volta, in discussione.

Il mercato dei bianconeri procede con la sempre presente ‘spada di Damocle‘ rappresentata da Dusan Vlahovic e dalla perenne incertezza che accompagna il suo futuro prossimo. Dal canto suo il direttore generale, Damien Comolli, prosegue ad attraversare avanti ed indietro l’Atlantico cercando di chiudere qualche operazione.

E’ il fronte offensivo, nonostante la grana-Vlahovic, ad intrigare di più il numero uno del mercato bianconero. Da un lato il possibile rinnovo del prestito di Kolo Muani e dall’altra il possibile acquisto a parametro zero, ma tutt’altro che economico, di Jonathan David.

La caccia al bomber della Juventus

Kolo Muani, Jonathan David ma non soltanto. I dirigenti bianconeri guardano anche altrove. Un altrove passato in rassegna da footballinsider247.com che ha messo sotto osservazione i progetti del mercato del Chelsea che potrebbero incrociarsi con quelli bianconeri.

I Blues londinesi, guidati dall’ex bianconero Enzo Maresca, hanno intenzione di rivedere il parco attaccanti. Il Chelsea sembra davvero ad un passo dall’acquisire le prestazioni di Joao Pedro, classe 2001, attaccante del Brighton e della nazionale brasiliana.

Operazione in entrata che poteva lasciar intendere uno spazio assai ridotto per Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese dei Blues, seguito proprio dai bianconeri. Enzo Maresca, però, vede Joao Pedro come un esterno o centrocampista offensivo, non come un autentico centravanti.

In quella posizione l’ex Juve vede bene proprio Nicolas Jackson che si alternerà nel ruolo con l’altro attaccante dei londinesi, Liam Delap. Pertanto il club londinese è pronto a mettere sul piatto 58 milioni di euro per Joao Pedro e chiudere ogni discorso riguardante il suo fronte offensivo.

Per la Juventus si chiude invece, e definitivamente, un’altra opportunità per il suo attacco.