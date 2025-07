Juve e Roma hanno chiuso: il colpo da 50 milioni arriva (quasi) gratis

Emergono novità di rilievo in merito ad una delle giovani promesse più chiaccherate degli scorsi anni, pronta a movimentare il mercato estivo

Il calciomercato estivo è iniziato e il gremito popolo di tifosi e appassionati di calcio che da decenni infesta il Vecchio Continente è pronto ad aspettarsi di tutto. La sessione estiva è notoriamente il momento più eccitante e vivo dell’anno per quanto concerne i movimenti di mercato e, questa volta in particolare, la sensazione è che si tratterà di un estate ancor più frenetica del solito… soprattutto per quanto concerne la massima lega italiana.

Il valzer di allenatori che ha coinvolto la gran parte delle big della penisola ha indubbiamente influito sull’innalzamento esponenziale delle probabilità che le rose subiscano una profonda ristrutturazione, dato che cambiare tecnico in panchina significa nella gran parte dei casi modificare radicalmente la natura tecnico-tattica di un gruppo.

È questo il caso della Roma di Gian Piero Gasperini, dell’Inter di Christian Chivu, del Milan di Massimiliano Allegri e, in parte, anche della Juventus di Igor Tudor, il quale non è giunto alla Continassa nelle ultime settimane, ma ha ereditato la Vecchia Signora da un tempo relativamente breve, il che non gli ha mai fornito la possibilità di comunicare le proprie esigenze in vista di una sessione di mercato.

Le quattro squadre appena citate sono attualmente coinvolte in un giallo di mercato relativo ad un profilo particolarmente noto al panorama calcistico europeo.

Garnacho mania in Serie A, Juve e Roma fuori dai giochi: il Milan spinge, ma il Leverkusen vuole affondare il colpo

Il profilo in questione risponde al nome di Alejandro Garnacho, ovvero uno dei giovani calciatori più discussi e promettenti d’Europa. Difatti, al netto di alcuni detrattori che da sempre gli contestano un atteggiamento sin troppo sfrontato, il classe 2004 spagnolo possiede delle qualità indubbie sul piano squisitamente calcistico.

Si tratta di un esterno offensivo dotato di qualità tecniche sopraffine che, abbinate ad un dinamismo e un esplosività non comune, ne hanno fatto uno dei giovani più osservati degli ultimi anni. Il Manchester United, attuale proprietario del cartellino del giovane madrileno, sembrerebbe sulla via della cessione, per via di una serie di attriti maturati negli scorsi mesi tra il calciatore e Ruben Amorim e, secondo quanto riportato da Caughoffside, pare che Juventus, Roma, Inter e Milan siano ancora interessate ad un possibile approdo di Garnacho in terra nostrana.

In particolare il Milan di Tare e Allegri, come riportato da calciomercato.it negli scorsi giorni, avrebbe avviato i contatti con l’intenzione di sopperire ad un’eventuale cessione di Leao tramite acquisto del ventunenne dei Red Devils, i quali non chiederanno meno di 40-50 milioni per il suo cartellino. Secondo il portale inglese, tuttavia, il Bayer Leverkusen di Erik Ten Hag potrebbe anticipare le big italiane con un prestito con diritto di riscatto, anche e sorpattutto in virtù del roseo rapporto che lega il tecnico olandese e Garnacho.

L’ex allenatore dello United ha infatti seguito in prima persona alcune delle prodezze che hanno sdoganato il talento dell’esterno 2004 al grande pubblico, il che potrebbe convincere l’entourage del calciatore a scegliere una strada già battuta.