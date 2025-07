Calciomercato Roma, summit a Trigoria con Gasperini: 100 milioni

Calciomercato Roma, 100 milioni per Gasperini sul mercato. La decisione dei Friedkin per la nuova stagione. E vertice a Trigoria nelle prossime ore

Si pensa al mercato in entrata ora, in attesa della decisione della Uefa sul FPF. Ma la Roma ha intenzione di investire, i Friedkin hanno intenzione di investire.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina svela quali sono i piani della proprietà. E svela, soprattutto, che nelle prossime 48ore massimo a Trigoria ci sarà un vertice con Gasperini per definire quali sono i colpi da fare nell’immediato. Servono 5 innesti ai giallorossi e il Gasp spera di avere almeno tre uomini entro il prossimo 13 luglio quando all’interno del centro sportivo inizierà la preparazione in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, ecco tutti i colpi

Quindi, i Friedkin, hanno messo in preventivo di spendere almeno 100milioni di euro in questa sessione di mercato. Servono un difensore centrale, due esterni, un centrocampista e un attaccante.

In difesa l’obiettivo numero uno è Lucumi, si attende la scadenza della clausola di 28milioni per intavolare una trattativa con il Bologna che, però, non farà tantissimo sconto, nel caso. Poi in mezzo al campo il sogno è O’Riley, che ha già fatto sapere di gradire e anche molto la destinazione capitolina. A ruota c’è Taylor dell’Ajax. A sinistra De Cuyper rimane in corsa, e l’opzione B è Cardona del Villarreal.

A destra invece Zortea del Cagliari, perché è difficile arrivare a Wesley e Sildillia. In attacco, infine, l’obiettivo vero e reale porta a Mikautadze del Lione, si potrebbe chiudere per una ventina di milioni di euro e alle sue spalle il target potrebbe essere Krstovic del Lecce che ancora non ha deciso se accettare o meno l’offerta che gli è arrivata del Leeds, nella sua testa ci sarebbe la voglia di rimanere in Italia. Il totale di tutti questi investimenti porta alla cifra di prima. Cento milioni di euro. E Gasp vuole chiudere subito.