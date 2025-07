Dovbyk al Milan: scambio clamoroso con la Roma

Artem Dovbyk interessa al Milan e potrebbe esserci pronto un clamoroso scambio con la Roma: a Gasperini piace un attaccante in forza ai rossoneri

Non avendo moltissimi fondi a disposizione bisogna anche fare di necessità virtù, provando a sondare il terreno per operazioni che sulla carta possono rappresentare qualche rischio. In attacco, dopo aver girato Abraham lo scorso anno, si potrebbe ripercorrere la stessa strada.

Ormai mancano sempre meno giorni all’inizio del ritiro di Trigoria. La Roma si radunerà nella Capitale il 13 luglio, agli ordini di mister Gasperini, che già da questi giorni sarà operativo con il suo staff per iniziare a preparare il lavoro nello specifico. L’ex tecnico dell’Atalanta ha gran voglia di cominciare e non vede l’ora di conoscere tutta la sua nuova rosa. Da qui a due settimane potrebbero arrivare almeno 2-3 innesti nuovi, per allungare un minimo le scelte a disposizione del tecnico.

Massara ha fretta di chiudere delle operazioni e tra le priorità ci sono un difensore, due esterni e un attaccante. A Trigoria andranno poi valutati tutta una serie di giocatori che devono riscattarsi dopo una stagione difficile o che rientrano alla base dopo un anno passato in prestito altrove. Tra questi c’è ad esempio Kumbulla, di rientro dall’Espanyol, così come Hermoso, probabilmente però solo di passaggio.

Il Milan valuta uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: proposta alla Roma

In attacco le grandi manovre potrebbero essere innescate da un nuovo scambio con il Milan. Si perché come avvenuto lo scorso anno con Abraham, anche questa volta i rossoneri hanno messo nel mirino un bomber che milita nella Capitale. Artem Dovbyk può essere l’attaccante giusto per Max Allegri che lo vorrebbe alle sue dipendenze, anche a costo di rinunciare a Santiago Gimenez. Il messicano ha 4 anni di meno (classe 2001 rispetto al ’97 di Dovbyk) e forse un pizzico di fame in più.

A Gasperini potrebbe piacere l’idea, considerando le caratteristiche dell’ex Feyenoord più funzionali al suo stile di gioco. Da quando è arrivato a gennaio non ha fatto particolarmente bene Gimenez, stessa cosa che si può dire del gigante ucraino, al di là dei 17 gol complessivi messi a segno. Massara ha ancora buoni rapporti con il Milan e chissà che la cosa non possa decollare a breve.