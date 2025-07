Emergenza in corsia: addio Roma, firma con l’ex

La Roma si ritrova con un’emergenza sulle corsie laterali e uno dei nomi che poteva andare bene per Gasperini ora è vicino alla firma con l’ex

I giallorossi devono ancora ingranare la marcia nel mercato in entrata e stanno procedendo al piccolo trotto, dopo essersi concentrati principalmente sulle cessioni. In questo momento Massara ha la priorità di individuare due terzini a tutta fascia titolari e giusti per il gioco di Gasperini.

Una delle principali richieste di Gian Piero Gasperini prima dell’inizio del ritiro del 13 luglio prossimo è l’arrivo di almeno un esterno, un difensore e un attaccante. La rosa va completata un minimo per sostituire almeno quelli che hanno lasciato la Capitale a giugno. Per poter lavorare in un certo modo l’ex Atalanta deve rinfoltire questi reparti e poi valutare gli altri giocatori durante le lunghe e calde sedute di Trigoria. Come fare in questo momento per conciliare le richieste del mister e i limiti finanziari per il mercato in entrata? Massara deve lavorare di fantasia e scovare le migliori occasioni in giro per l’Europa.

A tal proposito, nelle ultime ore era stato accostato ai giallorossi un vecchio pallino di Thiago Motta al Bologna, un giocatore che aveva contribuito alla storica qualificazione in Champions League di un anno fa. Stiamo parlando del danese classe 2002 Kristiansen, che in questa stagione ha militato in Premier League con la maglia del Leicester City.

La Roma vede sfumare il colpo Kristiansen: il Sunderland è pronto a chiudere per il danese

La retrocessione in Championship del Leicester ha aperto un fronte di cessioni tra cui potrebbe rientrare anche Kristiansen, che vorrebbe giocare in una squadra di Premier League. La Roma si era fatta viva sul calciatore, ritenendolo una buona alternativa al più caro De Cuyper del Bruges. Al momento, però, su Kristiansen c’è il Sunderland, in grande vantaggio rispetto a tutti gli altri.

Il club di Le Fée (e molto presto Ghisolfi), sta valutando diversi profili a sinistra e per questo aveva avanzato delle richieste anche per Angelino (poi sfumato). L’ex Bologna può essere il nome giusto per la neopromossa del calcio inglese, con buona pace di Gasperini che dovrà guardare altrove per rinforzare il proprio reparto esterno.