Frattesi saluta l’Inter: la ‘diavoleria’ fa svoltare l’affare

Nuove importanti indiscrezioni in merito al futuro del centrocampista nerazzurro, al centro di un vero e proprio tam tam mediatico

Definitivamente esploso al termine della gara contro la Fluminense, il caso Calhanoglu sta continuando a tenere banco in casa Inter. Quella legata al centrocampista turco – sul quale ha da tempo messo gli occhi il Galatasaray – potrebbe però non essere l’unica cessione per la mediana. Il futuro di Davide Frattesi continua infatti ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere.

Alla ricerca di maggior minutaggio in una squadra che lo metta al centro del proprio progetto tecnico, l’ex mezzala del Sassuolo si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale nel breve-medio periodo. Gli estimatori in Italia e in giro per l’Europa di certo non mancano. Dal canto suo, la Roma continua a monitorare la situazione sia pur da una posizione piuttosto defilata. I dialoghi con la Lazio per un eventuale scambio con Rovella non sono decollati; il Napoli almeno per il momento sembra avere altre priorità. Ecco perché, almeno allo stato attuale della situazione, l’ipotesi estera sembra essere quella più probabile per il futuro di Frattesi.

Calciomercato Inter, non solo l’Atletico Madrid su Frattesi: così cambia tutto

In giornata si è diffusa l’indiscrezione riguardante il rinomato interesse dell’Atletico Madrid per il Nazionale Azzurro. Un reciproco attestato di stima che, però, non ha finora portato a sbocchi concreti. E così, in uno scenario che si preannuncia piuttosto magmatico, occhio alla possibile irruzione dei club inglesi.

Pur riprendendo l’interesse di Tottenham, Atletico Madrid e Roma per Frattesi, CaughtOffside ha rincarato la dose, aggiungendo un altro tassello tutt’altro che trascurabile. Tra le compagini che hanno lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo del centrocampista dell’Inter ci sarebbe infatti anche il Manchester United. Una serie di sondaggi esplorativi quelli effettuati dai Red Devils con i quali il club inglese ha inteso fare il punto della situazione in merito alle possibilità di mettere le mani sul ragazzo. Benché non sia ancora partita una trattativa ufficiale, lo United avrebbe comunque contattato l’Inter per capire gli annessi margini di manovra.

Dal canto loro, i nerazzurri finora non si sono ancora smossi dalla richiesta di 40 milioni di euro fatta trapelare già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Staremo a vedere se tutto questo porterà ad un affondo concreto da parte dei Red Devils: (anche) la Roma è avvisata.