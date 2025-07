La Roma chiude un altro affare: doppio accordo definitivo

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito alle mosse della Roma, molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite

Archiviato il mese di giugno con la cessione di Abraham al Besiktas, per la Roma inizia un altro tipo di campagna trasferimenti. Massara è infatti già al lavoro per ridisegnare l’organico in funzione delle esigenze di Gasperini: si inseriscono proprio in questo tipo di dinamica non solo i contatti per Wesley ma anche i diversi sondaggi effettuati per la mediana e per l’attacco.

Il tutto – chiaramente – senza trascurare il discorso riguardante quegli addii da tempo messi in preventivo e che potrebbero perfezionarsi a stretto giro di posta. Dopo aver perfezionato l’addio di Abraham, infatti, l’area tecnica giallorossa sta lavorando alacremente anche su altre piste. Messa in stand-by l’operazione Paredes con il Boca Juniors, la Roma ha ormai definito un altro tipo di operazione. Il reparto oggetto dell’importante indiscrezione che trapela dalla Turchia è sempre l’attacco. Non si tratta di un colpo in entrata ma di un’uscita che, stando a quanto raccolto da Ajansspor, sarebbe ormai giunta al traguardo. La fiducia palesata nei giorni scorsi si sarebbe tradotto in qualcosa di molto più concreto.

Calciomercato Roma, affare fatto: altra cessione ormai imminente

Il corteggiamento del Başakşehir per Eldor Shomurodov avrebbe infatti dato i frutti sperati. Dopo i primi contatti esplorativi che hanno portato la compagine turca a memorizzare le richieste della Roma, i due club avrebbero trovato la quadra attesa da tempo.

Secondo Salim Manav, infatti, il Başakşehir avrebbe raggiunto l’accordo non solo nei dialoghi con l’attaccante uzbeko – che nelle scorse settimane aveva ricevuto delle chiamate dalla Francia – ma anche con la Roma. Ormai impostata nelle sue linee essenziali, la trattativa per il passaggio dell’attaccante sarebbe ormai giunta ad un passo dalla sua naturale conclusione. Decisiva, in questo senso, la forte accelerazione delle ultime ore dopo che il ragazzo non aveva fatto chiuso alla destinazione.

Allo stato attuale dell’arte, dunque, ogni istante potrebbe essere quello propizio per scrivere la parola fine alla cessione di Shomurodov in Turchia. Qualora le ultime indiscrezioni dalla Turchia dovessero essere confermate, il Başakşehir avrebbe ormai messo la freccia beffando una concorrenza piuttosto nutrita. Vi forniremo ulteriori ragguagli qualora subentrassero novità in merito. Ad ogni modo, la strada per l’addio dell’ex Cagliari alla Roma sembra ormai spianata.