Non solo David, doppio colpo Juve: nuova firma da 25 milioni

Non solo David, la Juventus è scatenata ed è pronta a chiudere il secondo colpo. Contatti avviati che verranno intensificati nelle prossime ore: la situazione

La Juventus questa notte ha raggiunto l’accordo con il centravanti canadese, che si è svincolato dal Lille, David. Un attaccante che presto firmerà con i bianconeri e che andrà a prendere il posto di un Vlahovic che nella peggiore delle ipotesi rimarrà a Torino senza giocare un minuto.

Peggiore per tutti, ovviamente: ma forse alla fine il serbo, messo quasi all’angolo e al centro anche delle polemiche per un like sul posto di Bellingham dopo la vittoria del Real Madrid di ieri sera, potrebbe o ammorbidire le sue pretese e rimanere nel calcio che conta, oppure andare in Arabia Saudita, dove gli hanno offerto 20 milioni di euro all’anno per tre anni. Fatto questo quadro, la Juventus comunque appare scatenata. E sarebbe pronta a chiudere un altro colpo per 25 milioni di euro.

Non solo David: la Juventus affonda per Sancho

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea come i bianconeri – qualora non riuscissero a trovare un accordo con il Porto per riscattare Conceicao, la richiesta è di 30 milioni di euro, a Torino vorrebbero lo sconto – siano pronti a fare un assalto a Sancho del Manchester United. Il costo del cartellino in questo caso è di 25 milioni di euro anche se ci sarebbe da limare lo stipendio del calciatore che ne guadagna 15 a stagione.

Ma rimane in piedi anche la possibilità di un’uscita di Nico Gonzalez, ed è forse per questo motivo, secondo le informazioni che sono state riportate da Romeo Agresti, che a Torino sono convinti di fare anche questa operazione. Nelle prossime ore sono previsti degli incontri proprio per l’esterno inglese che si avvicina in maniera sensibile alla Juventus. Comolli quindi è pronto a piazzare un’altra clamorosa rivoluzione estiva dopo quella di dodici mesi fa, quando l’artefice di tutto era stano Giuntoli insieme a Thiago Motta. Entrambi non ci sono più e quanto pare sono pochi quelli convinti delle scelte fatte.