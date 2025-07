Sancho ha accettato la Juve: scambio clamoroso col Manchester

Il calciomercato estivo si prepara a ribaltare clamorosamente la massima lega italiana. Ecco le ultime sulla Vecchia Signora

Il tema Juventus è senza dubbio alcuno uno dei più affascinanti della frenetica sessione di mercato in corso, durante cui la Vecchia Signora vivrà una condizione ibrida tra una profonda rivoluzione da compiere e la prosecuzione del progetto Tudor, il quale, tra scetticismi e lamentele della tifoseria, sembrerebbe aver definitivamente fissato la sua posizione sulla panchina bianconera.

La conoscenza di cosa sia il DNA Juventus e un finale di stagione tutto sommato positivo sono probabilmente gli unici due elementi che hanno impedito al popolo bianconero di richiedere all’unisono un cambio in panchina, complice anche l’assenza di sostituti liberi di particolare pregio (considerando che i tentativi per Gasperini e Conte hanno avuto esito negativo).

Ora, tuttavia, Comolli e colleghi hanno intenzione di rivolgersi al mercato per trasformare nuovamente un organico che era stato costruito da Giuntoli per Thiago Motta e che dovrà inevitabilmente passare al vaglio di un’attenta disamina di costi e benefici. In tal senso emergono novità di rilievo relative al tanto chiacchierato affare Sancho, per il quale i vertici bianconeri si sono mossi con impegno negli scorsi giorni.

Sancho mania alla Continassa: all-in della Juve

Qualcuno potrebbe dire: “Ma a sinistra la Juventus ha già Yildiz…”, e in effetti non avrebbe tutti i torti, dato che per il tipo di modulo attualmente adottato da Igor Tudor (ovvero il 3-4-2-1 con Yildiz e Conceicao dietro la punta) Sancho andrebbe inevitabilmente in contrasto con la titolarità del fuoriclasse turco.

Tuttavia, nella manciata di settimane avute a disposizione, Tudor ha dimostrato di essere un allenatore malleabile, disposto a modificare il modulo e le routine tattiche a seconda dei calciatori a disposizione. Non è infatti escluso che, nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse realmente riuscire a prelevare Sancho, i due possano condividere il campo, con un affascinante spostamento di Yildiz nel ruolo di trequartista o seconda punta con la licenza di danzare con raffinatezza tra le linee.

Perché ciò avvenga i bianconeri sembrerebbero disposti a tutto e, difatti, come riportato dal Mirror.co.uk, pare che la Juventus abbia proposto allo United una tripla opzione come contropartita per Sancho, mettendo a disposizione il cartellino di Dusan Vlahovic (le cui qualità sono notoriamente apprezzate alle latitudini di Manchester), quello di Douglas Luiz (la cui avventura italiana non ha dato i suoi frutti e il cui ritorno in Premier sembrerebbe un’opzione a dir poco plausibile) e quello di Timothy Weah.

Anche nel caso in cui i Red Devils dovessero accettare, tuttavia, rimarrebbe il tema piuttosto ostico relativo al faraonico stipendio di Sancho (circa 250 mila sterline a settimana…).