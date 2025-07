Uragano Juventus: doppio addio da 100 milioni

La Juventus che verrà pare avere molte idee in testa ma ancora a livello embrionale, almeno per quanto riguarda le trattative in corso. Novità in arrivo?

John Elkann si è già portato avanti con il lavoro versando lui stesso un altro assegno da 15 milioni di euro nelle case della Juventus come anticipo dell’eventuale aumento di capitale del prossimo autunno.

Ancora una volta il numero uno di EXOR ha messo mano al portafoglio per assicurare la necessaria tranquillità ai dirigenti bianconeri impegnati nelle operazioni di calciomercato. La sua speranza è che i denari investiti diano buoni frutti dopo i disastri finanziari, e tecnici, della passata stagione.

In una Juventus che ha un solo uomo al comando ed il suo nome è Damien Comolli, e che deve necessariamente compiere operazioni importanti nella sessione estiva 2025, la priorità sembra averla la batteria di attaccanti. La vicenda Vlahovic si trascinerà ancora per diverso tempo, semmai dovese concludersi, ma nel frattempo la Juventus studia le alternative.

Juventus ed il sogno di un attacco atomico

Il reparto offensivo della Juventus non ha soltanto ‘il problema’ Dusan Vlahovic da risolvere dal momento che anche l’attaccante polacco, ex Napoli, Arek Milik, dovrebbe salutare il resto della compagnia.

Il sogno di Cristiano Giuntoli così come quello di Damien Comolli è un altro attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen. La trattativa per il campione nigeriano è complicata e la Juventus, per cautelarsi, guarda anche altrove. Al di là della Manica.

La giusta rotta da seguire in tal senso ce l’ha indicata teamtalk.com parlando delle manovre di mercato che riguardano il Chelsea dell’ex bianconero Enzo Maresca. Anche i Blues, come la Vecchia Signora, hanno intenzione di ristrutturare il reparto offensivo.

Il club londinese ha già messo in cassaforte due acquisti per l’attacco da consegnare ad Enzo Maresca, Bynoe-Gittens e Joao Pedro. Una situazione che ha messo in pericolo la permanenza a Londra di Noni Madueke, classe 2002, centrocampista inglese e nazionale Under-21 inglese, e di Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante della nazionale senegalese.

Su Noni Madueke vi è il forte interesse dell’Arsenal. La valutazione del giovane inglese fatta dal Chelsea è di 50 milioni di euro. Così com’è di 50 milioni di euro la valutazione di Nicolas Jackson, prospetto seguito da tempo dalla Juventus. Dal Mondiale per Club e dalle prestigiose cessioni il Chelsea intende finanziare la sua nuova batteria di attaccanti.

La società bianconera ha le medesime intenzioni ma, oltre ai denari della competizione americana, ha soltanto Dusan Vlahovic come ‘gioiello’ da esporre in vetrina e pur di venderlo a titolo definitivo, affrancandosi dall’elevato ingaggio, potrebbe anche decidere di ‘svenderlo’, come avvenuto per Federico Chiesa.