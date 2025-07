Vlahovic nella capitale con lo scambio: torna in bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta sempre più una priorità per la Juventus soprattutto dopo che ha seguito dalla panchina la sfida Real Madrid-Juventus.

A Miami si è concluso il Mondiale per Club della Juventus. Come avvenuto al termine della stagione regolare Igor Tudor ha centrato l’obiettivo minimo. Dopo la qualificazione alle prossima Champions League ecco l’approdo gli ottavi di finale del torneo iridato. Possono bastare questi risultati per una società che si chiama Juventus?

Un risultato che avrebbe dello straordinario per una società di seconda fascia ma che rappresenta, invece, l’attuale valore, nazionale ed internazionale, della formazione bianconera. Il direttore generale, Damien Comolli, ha ribadito come la Juventus debba “reimparare a vincere“. E’ il suo obiettivo poiché questo gli è stato chiesto da John Elkann.

Re-imparare a vincere iniziando a ri-portare alla Juventus giocatori da Juventus. La società bianconera sembra ormai ad un passo dall’acquisire le prestazione del centravanti canadese, Jonathan David, ormai ex centravanti del Lille ed attaccante inseguito da diversi top club europei. Potrebbe non essere l’unico grande acquisto nella futura batteria di attaccanti bianconeri.

Dusan Vlahovic per Rodrigo de Paul?

Jonathan David e poi il grande sogno chiamato Victor Osimhen. Il nigeriano rimarrà soltanto un sogno se la Juventus non riuscirà a ‘collocare’ adeguatamente Dusan Vlahovic.

In questa fase iniziale di calciomercato un po’ tutta Europa è in subbuglio. Anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone intento a modificare sostanzialmente la sua zona mediana. Gli acquisti ormai ultimati di Johnny Cardoso e Baena ed il desiderio di portare a Madrid anche Davide Frattesi stanno di fatto allontanando dall’Atletico il centrocampista Rodrigo de Paul.

Il ‘Cholo‘ Simeone, però, intende anche rafforzare il suo attacco con un centravanti di valore e Dusan Vlahovic è sempre stato nelle grazie del tecnico argentino. La valutazione che la Juventus ha fatto del suo classe 2000 serbo si attesta attorno ai 25-30 milioni di euro. Esattamente la stessa valutazione del centrocampista argentino Rodrigo de Paul.

Dusan Vlahovic ha sempre ritenuto la Liga un torneo di assoluto livello e la riterrebbe una destinazione ideale per il post-Juve. Rodrigo de Paul ha sempre rappresentato un profilo seguito con interesse alla Continassa e il bianconero lo ha già indossato ai tempi dell’Udinese.

Entrambi in uscita dai rispettivi club, potrebbero dare vita ad uno scambio che renderebbe felici entrambe le parti. La pressoché identica valutazione potrebbe agevolare l’operazione. Solo una suggestione estiva o può nascere qualcosa di concreto? Vedremo.