Calciomercato Roma, affare definito e firma da 7 milioni

Si è sempre detto che il mercato della Roma sarebbe iniziato a luglio e così è stato. Arrivano le prime uscite che anticipano i primi acquisti.

Siamo a luglio e a luglio sta davvero iniziando il mercato della Roma. Il direttore sportivo, Frederic Massara, è al lavoro anche per le operazioni in uscita che serviranno, però, da adesso in poi, solo e soltanto a finanziare i nuovi ingressi.

Operazioni in entrata che andranno a toccare tutti i reparti della rosa giallorossa. Gian Piero Gasperini, sotto questo punto di vista, è stato molto chiaro fin dal primo giorno. Sicuramente un difensore, un centrocampista ed un attaccante entreranno dalla porta principale di Trigoria.

Le operazioni in uscita, dettate dalla necessità di produrre plusvalenze, ha lasciato dei vuoti nella rosa che devono essere riempiti al più presto. Il fronte offensivo della Roma ha già salutato Tammy Abraham. L’attaccante inglese, appena rientrato dal prestito dal Milan, ha trovato la sua nuova soddisfacente collocazione in Turchia, in casa Besiktas.

La batteria di attaccanti, ancora in dote alla società giallorossa, pare ormai pronta ad un un nuovo imminente addio.

La Roma ne saluta un altro

La novità dell’ultima ora in casa giallorossa non poteva che fornirla uno dei maggiori esperti di calciomercato, Gianluca Di Marzio. La notizia riguarda Eldor Shomurodov.

L’attaccante uzbeco sembra, infatti, ad un passo dall’Istanbul Basaksehir. Pare, pertanto che entrambi gli attaccanti giallorossi abbiano la Turchia come loro imminente prossima meta. La Roma e l’Istanbul Basaksehir sono alle battute finali di una trattativa che potrebbe concludersi a breve.

Eldor Shomurodov ha già dato il suo parere favorevole al trasferimento in Turchia. Il club turco, dal canto suo, verserà nelle case della Roma la somma di 3 milioni di euro per il prestito, più altri 3 di obbligo al verificarsi di determinate condizioni, più un altro milione come bonus.

Inoltre è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante uzbeco a favore della società capitolina. E con Tammy Abraham ormai andato ed Eldor Shomurodov con un piede e mezzo fuori da Trigoria si può dire che mercato della Roma è davvero iniziato. Ora tocca ai nuovi acquisti.