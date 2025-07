Calciomercato Roma, lite con l’allenatore: addio inevitabile

Calciomercato Roma, lite con l’allenatore e addio inevitabile: ecco gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono direttamente il centrocampo di Gasperini.

L’inizio del mese di luglio ha sancito il principio ufficiale anche del calciomercato e delle consequenziali scelte e ponderazioni che attendono numerose squadre durante questi due rimanenti mesi estivi. Superata una prima parte contraddistinta da grandi attenzioni sul fronte allenatori e sulla ricerca di quelle preliminari occasioni da sfruttare e approfondire durante la campagna acquisti, la parentesi diventa ora sempre più delicata e importante, per la Roma e non solo.

In quel di Trigoria, come noto, non mancano e non sono mancati i cambiamenti, che nelle ultime ore hanno riguardato la guida tecnica della Primavera ma che, in modo più generale e olistico, stanno toccando da diverso tempo una molteplicità di aspetti. La punta dell’iceberg, ovviamente, è stata rappresentata dalla nomina di Gian Piero Gasperini a nuovo allenatore della Roma, oltre che dal ritorno di Frederic Massara nelle vesti di DS dopo l’inatteso addio a Florent Ghisolfi.

Ne sono conseguite novità ad ampio raggio nell’area manageriale e non solo, premonitori di un insieme di cambiamenti che, come si attendono anche i tifosi, dovranno adesso concretamente riguardare la squadra e la sua organizzazione.

Calciomercato Roma, rispunta il nome di Kokcu per il centrocampo

Più nello specifico, i reparti da limare e migliorare restano numerosi in casa Roma, anche alla luce dei possibili addii e di quel corpo di uscite con il quale fare i conti per motivi finanziari o più genericamente da circoscriversi a discorsi di calibrazione della rosa. Tra le varie zone di campo a setaccio da Massara e colleghi resta certamente quella centrale, con una situazione in piena evoluzione sul fronte Paredes, ma non solo.

Il centrocampista argentino continua ad essere oggetto di grande attenzione e desiderio da parte del Boca Juniors, che vorrebbe riportare il numero 16 in patria, sfruttando l’anelito non così dissimile da parte dello stesso giocatore. Con un contratto in scadenza fra un anno e una clausola ormai defunta a fine giugno, la situazione Paredes resta in pieno divenire, proprio mentre gli addetti ai lavori paiono muoversi anche per le entrate.

Più nello specifico, dopo gli accostamenti delle scorse estati, sta tornando di moda il nome di Orkun Kokcu, centrocampista ex Feyenoord, reduce da due anni ad alti livelli al Benfica. Con 19 goal e 22 assist in 98 partite, Kokcu rappresenta un profilo in grado di assicurare qualità e visione in entrambe le fasi di gioco, motivo per cui, anche in passato, tra i vari, era stato accostato anche ad un club come quello giallorosso.

I contatti potrebbero presto intensificarsi, come riporta Joueurs Turcs, sebbene, per ora, la fase della trattativa è ancora alle primissime battute. Un fattore da non trascurare resta anche relativo al litigio tra il giocatore e l’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, in seguito ad una non gradita sostituzione contro l’Auckland.