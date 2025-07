Calciomercato Roma, salta l’accordo in Serie A

Il calciomercato estivo capitanato da Frederic Massara è pronto a plasmare la nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le ultime

A calciomercato iniziato il popolo giallorosso continua a domandarsi in che direzione andrà la sessione estiva dell’AS Roma, che fino ad una manciata di ore fa appariva in serio pericolo a causa dell’emergenza Fair Play Finanziario.

In tal senso ha giocato un ruolo chiave la cessione last minute di Tammy Abraham, che avrebbe in parte calmierato l’urgenza di cessioni. Il tema mercato rimane tuttavia ostico per i giallorossi, dato che vi sono diversi ruoli su cui lavorare per consegnare a Gasperini una squadra che risulti quantomeno compatibile con le sue velleità tattiche.

Il sistema del tecnico torinese è infatti ben diverso da quello di Ranieri – solito adattarsi con particolare malleabilità alle rose che gli vengono fornite – e, solitamente, Gasperini pretende dalla società uno studio attento e dettagliato dei calciatori da innestare, non tanto relativo alla qualità o all’appetibilità sul mercato dell’elemento in se, quanto più alla compatibilità con il proprio sistema tattico.

Una regola rimane comunque fissa e perentoria: per comprare occorre vendere. Emergono in tal senso novità di rilievo sull’estate giallorossa.

Cherubini ai saluti: il Venezia in pressing

Quello di Lorenzo Cherubini è da anni uno dei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove le sue prodezze hanno incantato più volte i vertici giallorossi. Tuttavia il salto definitivo tra i grandi non è mai arrivato e, dopo un’esperienza in prestito in Serie B alla Carrarese, pare che che il suo futuro prossimo sia di nuovo lontano da Trigoria.

Nel caso di Cherubini stiamo parlando di uno dei giovani calciatori più promettenti della sua generazione (classe 2004), protagonista insieme a Pisilli e Mannini di alcune delle partite e delle stagioni più esaltati della recente storia della Primavera giallorossa.

A differenza del centrocampista divenuto oramai elemento fisso della prima squadra, Cherubini ha incontrato qualche ostacolo sul proprio cammino, nonostante in termini di pura qualità ed estro calcistico egli abbia poco da invidiare ai compagni promossi in Serie A.

Agile, tecnico, sfrontato, rapido nel breve e intelligente sul piano tattico, Cherubini è uno di quei jolly offensivi – solitamente viene schierato come ala, ma ha più volte ricoperto con qualità ed efficacia anche il ruolo di trequartista – capaci di accendere le partite e questo parrebbe averlo capito il Venezia FC. Appena retrocessi in Serie B, i veneti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sembrerebbero intenzionati a compiere l’ultimo affondo per portare il calciatore giallorosso dalla città eterna alla città senza tempo. Un’operazione che significherebbe il definitivo fallimento dell’accordo suggerito negli scorsi giorni tra Sassuolo e Roma.