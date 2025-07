Dall’Inter alla Juventus, accordo chiuso con la clausola

Hanno entrambe detto addio al Mondiale per club che si sta disputando negli Stati Uniti. Ora Inter e Juventus potrebbero incrociarsi sul mercato.

Il sogno Mondiale per Club di Inter e Juventus è finito nel giro di ventiquattro ore. E’ arrivata prima, e non senza sorprese, la sconfitta dei nerazzurri contro il Fluminense.

Esattamente le sera dopo identico destino è toccato alla Juventus eliminata, come più facilmente prevedibile, dal Real Madrid. Le italiane tornano quindi a casa con l’umore sotto i tacchi ed il portafoglio pieno di denari.

Infatti se i risultati del campo non sono stati quelli preventivati, soprattutto dalla parte nerazzurra, il bottino incassato è più ragguardevole. Per l’Inter si parla infatti di una cifra pari a 35 milioni di euro, mentre per la Juventus la cifra è leggermente inferiore, 30 milioni.

Denari che potranno essere immediatamente investiti sul mercato. Con la cifra incassata al Mondiale l’Inter si è già ripagata l’acquisto di Ange-Yoan Bonny.

La Juve sfrutta la clausola e beffa l’Inter?

Inter e Juventus unite dalla delusione mondiale potrebbero tornare immediatamente ‘nemiche’ in ottica mercato. Uno scenario quasi probabile secondo footitalia.com.

L’oggetto, calcisticamente parlando, del contendere è Harvey Elliott, classe 2003, uno dei grandi protagonisti della vittoria della nazionale inglese Under 21 al recente Campionato Europeo dove è stato anche nominato Giocatore del Torneo grazie alle cinque reti realizzate in sei gare.

Secondo quanto riportato da footitalia.com il Liverpool potrebbe cedere il suo gioiello per una cifra di circa 58 milioni di euro. I Reds abbasserebbero le loro pretese economiche qualora nell’accordo venisse inserita una clausola di riacquisto a suo favore.

In questo caso Harvey Elliott potrebbe essere ceduto per ‘soli’ 46 milioni di euro. Il talento inglese potrebbe giocare con maggiore continuità in un prestigioso club italiano, ed in torneo di spessore come la Serie A, ed il Liverpool non lo perderebbe di vista.

Stando ai bookmaker l’approdo in Serie A di Harvey Elliott è ritenuto sempre più probabile dal momento che la sua quota sta diminuendo in maniera repentina. Ed allora sarà Inter o Juventus?