Dumfries ribalta la Roma: clausola pagata e addio Inter

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare con forza le certezze di tifosi e appassionati della massima lega italiana.

L’adozione dei quinti di centrocampo all’interno della manovra offensiva è senza dubbio alcuno una delle caratteristiche che accomuna l’approccio tattico di Gian Piero Gasperini e quello di Simone Inzaghi, i quali, non a caso, condividono molti dei requisiti richiesti alle società in termini di esterni.

Rapidità, gamba, fiato e tanta, tanta tecnica… Tendenzialmente, se un esterno possiede tali caratteristiche, è difficile che i due tecnici sopracitati non lo apprezzino.

Talvolta è utile anche che vi siano una parte di caratteristiche complementari tra i due quinti opposti, come avvenuto in terra nerazzura nella stagione appena conclusasi: ci riferiamo naturalmente alle differenze che intercorrono tra Dumfries e Dimarco, il primo più utile a entrare di forza e progressione nell’area avversaria, il secondo più propenso alla raffinata regia dalla propria trequarti fino al limite dell’area di rigore avversaria (nonostante anche Dimarco condividesse in parte la tendenza a puntare direttamente la porta avversaria, magari in attesa proprio di un servizio del collega olandese).

Dal canto suo Gasperini, nel caso in cui il suo ‘Dimarco’ (ci riferiamo naturalmente ad Angelino) dovesse rimanere a Trigoria, dovrà trovare il proprio Dumfries e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo che vedono incrociarsi i sentieri di mercato di Inter e Roma.

Calciomercato Roma, nuovi ostacoli per Wesley? Le ultime

Leggendo le righe precedenti vi sarà certamente venuto in mente il nome di Wesley del Flamengo, ovvero un esterno destro in grado di rispettare ampiamente i requisiti citati (probabilmente dotato di una tecnica più evoluta di Dumfries, a scapito di una fisicità leggermente meno prorompente), a cui i giallorossi stanno facendo una corte piuttosto esplicita nelle ultime ore.

Vi è tuttavia un tema da valutare con particolare attenzione in relazione a tale possibilità, relativo proprio all’Inter e a Denzel Dumfries.

Pare infatti che, all’interno dell’uragano chiamato ‘addio di Inzaghi’, si sia inserita la reale possibilità che da un momento all’altro possa giungere una società intenzionata a pagare la clausola di 25 milioni fissata per il cartellino di Dumfries (nelle ultime ore si è ipotizzata la prospettiva Barca per il classe 1996 nerazzurro).

Nel caso in cui ciò avvenisse, dunque, non è da escludere che Marotta & co. si inseriscano di prepotenza nell’affare Wesley, rendendo sensibilmente più complicata la vita alla Roma, ma anche alla Juventus di Comolli, che aveva recentemente manifestato interesse per il brasiliano.