Ecco il nuovo bomber: ha già la maglia della Roma addosso

Chiuso il discorso legato alle plusvalenze la Roma può concentrarsi sul ‘vero’ mercato. E sembra esserci qualcuno che ha voglia di Roma…e della Roma.

La Roma ha provato fino all’ultimo minuto ma non è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato delle plusvalenze, da produrre attraverso operazioni in uscita, che le avrebbero permesso di onorare gli ‘onerosi’ impegni legati al settlement agreement stipulato con la UEFA.

La società giallorossa si attende, però, al massimo una multa e per questo appare tranquilla e pronta, finalmente, ad affrontare il vero calciomercato fatto di operazioni in entrata ed in uscita con l’unico scopo di rafforzare la rosa.

Gian Piero Gasperini attende a breve novità e Frederic Massara, ora finalmente libero mentalmente, può pensare a come soddisfare le richieste, peraltro già ben delineate, del tecnico di Grugliasco.

La società giallorossa ha iniziato da tempo a monitorare profili che potrebbero fare al caso del nascente progetto di Gian Piero Gasperini. Uno di questi indossa già una maglia con i medesimi colori della Roma, ma forse ‘quel’ giallorosso non gli basta più.

Il messaggio alla Roma è forte e chiaro

Il reparto offensivo della Roma vedrà notevoli cambiamenti. Alla cessione di Tammy Abraham presto si aggiungerà anche quella di Eldor Shomurodov. Pertanto a Trigoria si attende un nuovo ‘puntero‘.

Due i prospetti che in casa giallorossa vengono seguiti con maggiore attenzione: Georges Mikautadze del Lione e Nikola Krstovic del Lecce. L’attaccante francese-georgiano parrebbe il preferito sia per la sua maggiore esperienza sia per la duttilità tattica che gli permette di giocare, indifferentemente, da prima punta o a supporto della punta centrale.

Non occorre, però, commettere l’errore di non considerare il classe 2000 del Lecce, soprattutto dopo che l’attaccante montenegrino non ha avuto remora alcuna a lasciarsi immortalare con indosso la maglia della Roma. L’attaccante del Lecce è profilo molto seguito anche all’estero ma la sua intenzione sembra quella di restare in Serie A.

Durante il calciomercato alcuni indizi diventano immediatamente prove. Nikola Krstovic passerà presto dal giallorosso del Lecce a quello della Roma?