Esclusi dal campionato italiano: sanzione UFFICIALE della FIGC

Nel corso delle ultime ore è giunta l’ufficialità in merito ad uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. È arrivata la sanzione ufficiale

La rapida e repentina trasformazione del calcio in un vero e proprio business da miliardi di euro ha generato nel corso degli ultimi decenni una serie di disordini burocratico-finanziari degni dei settori più delicati dell’economia e, in tal senso, la penisola non è di certo passata inosservata.

Trattandosi da sempre di uno dei panorami calcistici più floridi e ricchi del globo, il Bel Paese è divenuto nel giro di poco uno dei protagonisti principali del movimento calcistico mondiale, dovendo necessariamente rientrare in un sistema finanziario complesso e stratificato.

Le varie leghe (Serie A, Serie B ecc…), la UEFA, la FIGC… nel corso dei decenni i vari organi che regolano il mondo del calcio hanno pian piano inasprito i controlli e i requisiti necessari a partecipare alle varie competizioni e, con il passare degli anni, numerose società si sono imbattute in multe, penalizzazioni, esclusioni e simili. Nelle scorse ore sono emerse spiacevoli novità in merito ad una delle società più storiche della penisola.

Il Brescia di Cellino escluso dalla Serie C: è arrivato il comunicato

Pirlo, Altobelli, Guardiola, Baresi, Caracciolo, Di Biagio, Hamsik, Palacio, Tonali, Toni, Zebina e, ovviamente, Roberto Baggio… Questi sono soltanto alcuni dei luccicanti talenti transitati nel corso dei 114 anni di storia del Brescia FC, che oggi, in seguito ad una comunicazione della FIGC, è stato ufficialmente escluso dai campionati professionistici della penisola (in particolare la Serie C 2025/26 a cui si aggiungeva a partecipare).

I mancati pagamenti non hanno lasciato scelta alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che si è trovata costretta a escludere il Brescia dal campionato di Serie C. Il comunicato parla chiaro, lasciando poco o nulla all’interpretazione: “la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione”.