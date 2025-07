Il grande ex salva la Juventus: l’attaccante lascia Torino

Emergono novità di rilievo in merito al frenetico e discusso calciomercato della Vecchia Signora di Comolli e Tudor

Dopo essere stati eliminati dall’affascinante creatura madrilena di Xabi Alonso, sul cui percorso alla guida del Real aleggiano diverse perplessità – il sistema tattico dell’ex tecnico del Bayer Leverkusen appare piuttosto dissimile dal DNA dei blancos, le cui vittorie si sono sempre costruite più sulla qualità dei singoli che su un sistema di gioco stratificato e votato alla continua proposta offensiva (basti pensare a quanto fossero aderenti alla tradizione del Real gli approcci di Ancelotti e Zidane) -, i bianconeri di Igor Tudor devono necessariamente proiettarsi all’inizio della nuova stagione, consapevoli che la concorrenza nella massima lega italiana sarà agguerrita tanto in campionato, quanto per quanto concerne il calciomercato in corso.

La Vecchia Signora dovrà infatti rivolgersi al mercato per tentare di risalire in vetta del campionato italiano, dove manca oramai da diverse stagioni. Tema particolarmente caldo è senza dubbio alcuno quello relativo alla fase offensiva bianconera, soprattutto per quanto concerne il ruolo di centravanti, su cui nelle scorse ore, oltre al colpo David, sono emerse novità di rilievo.

La Saudi Pro League mette nel mirino Milik: le ultime

La conferma (per ora solo ufficiosa) che Jonathan David indosserà la maglia della Juventus nel corso della prossima stagione è indubbiamente fonte di giubilo e soddisfazione da parte della tifoseria bianconera, che segue da mesi la trattativa tra la propria dirigenza e l’entourage dell’ormai ex Lille. L’infelice gestione del cartellino compiuta dal Lille ha permesso ai bianconeri di prelevare il talento canadese a parametro zero, il che ha assicurato a Tudor un versatile centravanti in grado di mettere a referto ben sedici reti e cinque assiste nell’ultima stagione di Ligue 1.

La versatilità di David (per gran parte data dalle sue caratteristiche atipiche per essere una punta centrale, dato che gode di una particolare agilità per via dei suoi 178 centimetri) permetterà a Tudor di ampliare concretamente il ventaglio di possibilità sul piano tattico. Tutto ciò dovrà tuttavia fare i conti con il nebuloso avvenire di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Il tema centravanti è infatti particolarmente caldo tra i corridoi della Continassa, dove nelle scorse ore sono emerse nuove incertezze sul ruolo in questione.

Difatti, secondo quanto riportato da Mirko Nicolino sul proprio account X (Twitter), pare che anche Arkadius Milik – talento straripante in grado di abbinare tecnica e senso del gol, la cui consacrazione non giunta soltanto per via di una particolare propensione agli infortuni – sia entrato nel mirino dell’Al-Ali di Paulo Sousa (peraltro ex centrocampista juventino). L’offerta dagli arabi è giunta, ma il raffinato bomber polacco non sembrerebbe particolarmente persuaso.