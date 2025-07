L’Inter ridisegna il reparto: Roma in scacco con una mossa

La svolta è arrivata e cambia le carte in tavola per i giallorossi: Massara prende nota, il blitz dei nerazzurri

Reduce dalla brutta scoppola patita al Mondiale per Club per mano della Fluminense, l’Inter si trova a dover gestire anche lo spinoso caso Calhanoglu. Letteralmente divampato a margine dell’ultima sfida ufficiale, il polverone mediatico sollevato prime dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez e poi dalla puntualizzazione di Beppe Marotta rischia di configurarsi come un autentico punto di non ritorno per le strategie di mercato dell’Inter.

In tutto questo, il pressing del Galatasaray per l’ex centrocampista del Milan non accenna a placarsi. Benché non si sia tradotto in un’offerta giudicata soddisfacente dai nerazzurri, l’interessamento concreto dei turchi rischia letteralmente di far saltare il banco. Anche per questo l’Inter non vuole farsi trovare affatto impreparata e, dopo aver definito l’affare Sucic, è pronta a rimodulare ancora una volta le leve della propria mediana. A prescindere dall’evolversi della situazione Frattesi – per il quale è tornato in auge l’interessamento dell’Atletico Madrid – sono diversi i profili monitorati dall’area tecnica nerazzurra. Ed è proprio a quest’altezza che le strategie di Inter e Roma potrebbero intersecarsi in modo piuttosto concreto.

L’Inter avvisa la Roma: nuovo obiettivo nel mirino dei nerazzurri

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, ci sarebbe infatti anche l’Inter nella lista dei club interessati a Richard Rios. Il jolly di centrocampo del Palmeiras – messosi in luce a suon di prestazioni esaltanti – ha già stregato diversi club in giro per l’Europa. Dal Brasile in tempi non sospetti hanno rilanciato l’interessamento della Roma per il classe ’99, nel mirino anche di Psg, Porto, United, Nottingham Forest, Tottenham e West Ham.

In uno scenario ancora in evoluzione, però, occhio alle sorprese. Accostato anche al Milan, che però ha virato verso altri obiettivi chiudendo ad esempio la trattativa con il Torino per Ricci, Rios potrebbe ora rappresentare un’opportunità intrigante per l’Inter. Il profilo del centrocampista brasiliano sarebbe infatti finito sotto la lente di ingrandimento proprio dei meneghini, desiderosi di allungare il ventaglio di alternative a disposizione di Chivu vista la frattura creatasi sul fronte Calhanoglu. Ad ogni modo, staremo a vedere se all’interessamento dei meneghini farà effettivamente seguito o meno una proposta concreta da parte dei nerazzurri. Il tormentone Rios è solo iniziato.