Osimhen alla Juve, inizia la svendita: 15 milioni dai Friedkin

Calciomercato: Juventus alla ricerca di un attaccante, i Friedkin potrebbe avvicinare l’arrivo di Osimhen con 15 milioni. Lo scenario

Si entra nel vivo del calciomercato, si entra nel vivo delle trattative. E tutte le squadre stanno cercando non solo di piazzare i colpi in entrata, ma anche di piazzare quelle uscite che servono per fare spazio, per risparmiare e poi affondare il colpo. Insomma, gli esuberi devono essere presto mandati via.

Ce ne stanno oggettivamente in tutti i club, ma adesso quella che sembra averne di più è la Juventus. Non solo quel Vlahovic che continua a mandare segnali tramite i social, ma anche Mbangula ad esempio, passando per Douglas Luiz che è proprio finito a margini e anche, infine, chiudendo con Weah. L’esterno americano non è stato nemmeno convocato nelle ultime due partite del Mondiale per Club. Ormai Tudor una decisione l’ha presa e lui ha degli estimatori in Premier League.

Weah via dalla Juventus: i Friedkin finanziano Osimhen

Come riportato da Fabrizio Romano c’è il Marsiglia, dalla Francia in questo caso, che starebbe cercando di capire quali sono i margini per una possibilità. Poi, secondo tuttojuve.com, dall’Inghilterra ci sono diverse squadre alla ricerca di informazioni. Parliamo intanto del Leeds, neopromosso, e poi anche dell’Everton dei Friedkin. La valutazione di Weah è di 15milioni di euro, e magari anche pensando alla Roma (si parla di un possibile arrivo di Wesley in Inghilterra per poi girarlo in prestito nella Capitale), l’Everton lo potrebbe prendere.

Anche perché la Juventus dopo aver chiuso per David, ha bisogno comunque di un altro attaccante. Milik è in uscita, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, e il profilo che piace ancora e che potrebbe arrivare alla Continassa è quello di Osimhen. Il Napoli vuole almeno 90milioni di euro in Italia – la clausola è valida solo per l’estero – e la Juve potrebbe piazzare diverse uscite per arrivare a dama. Una mano gliela potrebbero dare i Friedkin.