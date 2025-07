Roma, Gasperini fa partire la rivoluzione: rischia anche Dybala

Rivoluzione Roma, Gasperini in sintonia con la società ha preso una decisione sui senatori. Anche Dybala non sarà al centro del progetto

La rivoluzione è partita. E rischiano tutti, o almeno – secondo Il Messaggero in edicola questa mattina – quelli che hanno superato dentro la rosa i 25-26 anni. Quindi anche Dybala.

Facciamo ordine: i calciatori che fino ad oggi sono state le vere colonne portanti del club potrebbero essere messi ai margini da Gasperini che, dei senatori, terrebbe solamente Svilar, Mancini, Ndicka e forse Cristante. Di tutti gli altri potrebbe farne a meno: da Dybala a Paredes passando per Pellegrini e continuando con Angelino e Celik che Massara sta cercando di cedere per avere la possibilità di inserire gente con caratteristiche diverse. Insomma, si cambia registro, si cercano calciatori giovani che possano dare gamba e fisicità.

Rivoluzione Roma: quasi tutti i senatori ai margini

Ma cosa succederà, realmente? Sempre sul quotidiano in edicola questa mattina si legge questo: “Cedere tutti non è possibile ma c’è la consapevolezza a Trigoria che un taglio del monte ingaggi sia necessario per gettare le basi della nuova Roma”. Quindi, in poche parole, Pellegrini e Dybala dovrebbero rimanere per “mancanza di acquirenti, a meno che non arrivi un’offerta dall’Arabia Saudita”.

Il fatto, pure, è che sia la società che Gasperini starebbero lavorando ad una questione importante, quella di non caricarli di troppa responsabilità per il prossimo anno evitando quindi in questo modo di caricarli di troppa responsabilità per la prossima stagione. Gasp punterà forte su Soulé che ha dimostrato nel corso dell’ultima parte di stagione di essere pronto a prendersi le redini della Roma.

La sensazione, alla fine, è quella di archiviare la solita frase che abbiamo sentito troppo spesso: “C’è una Roma con Dybala e ce n’è una senza”. Anche perché prima o poi la Joya, o perché finirà di giocare oppure perché andrà via, saluterà i giallorossi, e al momento c’è da pensare al futuro. E al futuro si pensa con i giovani.