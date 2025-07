Rottura con la Roma e addio: il sostituto è già a Trigoria

Roma, rottura totale e addio. La decisione sarebbe già stata comunicata al diretto interessato. Ecco la rivoluzione dentro Trigoria. L’ennesima

Sono ore caldissime dentro la Roma. Ore che stanno portando anche a dei cambiamento, importanti, dentro la società. Stando alle informazione riportate da Gazzetta Regionale, Marco Albergati non dovrebbe più rientrare nel progetto giallorosso.

Non sarebbe l’unico a saltare del reparto scouting giallorosso, ma insieme lui potrebbero andare via diversi membri dello staff. Quindi un settore totalmente da ricostruire. Massara avrebbe già comunicato questa decisione, nella giornata di ieri, al diretto interessato. E si potrebbe chiudere una storia che dura da sei anni, ai quali vanno aggiunti altri nove. Quindi, in totale, quindici anni dentro la società. Non si guarda in faccia nessuno, in poche parole.

Albergati via dalla Roma: al suo posto Vichi

E il sostituto? Dovrebbe essere già dentro Trigoria a quanto pare. Dalla femminile al settore giovanile. Roberto Vichi, responsabile dello scouting, e Gianmarco Migliorati, direttore sportivo, potrebbero essere i successori, lasciando quindi immediatamente il loro incarico al comparto femminile. Anche in questo caso è un’estate ricca di notizie nuove e di rinnovamento, con un cambio in panchina – Rossettini al posto di Spugna – e con molte calciatrici che andranno via.

Per quanto riguarda infine le posizioni di Alberto De Rossi e Bruno Conti, non dovrebbero esserci scossoni di nessun tipo. Anche se il secondo dovrebbe continuare a lavorare – spiega ancora il sito citato prima – senza una figura importante come Albergati che ha tenuto in mano le redini per tutti questi anni. Ma quando la rivoluzione comincia è difficile si possa fermare.