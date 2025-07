26 milioni e ritorno al top: la Roma ha pronto il piano B

Calciomercato Roma, il colpo da 26 milioni di euro è tornato un top. Ecco la situazione attorno alle sue prestazioni. Decide Gasperini

Si parla degli arrivi, di quegli elementi che per forza di cose devono entrare a Trigoria per aiutare Gasperini. Sì parla di attaccanti, di Wesley a destra, di difensori. Beh, è il momento delle parole ovviamente e anche delle trattativa. Ma non ci sono solamente quelle in entrata.

Se fino allo scorso 30 giugno la Roma aveva la necessità, per rimanere dentro i paletti della Uefa, di cedere qualcuno e di farlo quindi in maniera veloce, adesso Massara può sedersi a tavolino e trattare con chi verrà a Trigoria per chiedere elementi che i giallorossi hanno dentro la propria rosa. Senza sconti, quindi o si pagano tutti i soldi investiti oppure niente stretta di mano.

Calciomercato Roma, l’Espanyol rivuole Kumbulla

Sono 26 i milioni di euro che la Roma ha investito per Kumbulla prendendolo dal Verona. Il giocatore non ha mai fatto così bene dentro Trigoria, cosa che invece ha fatto in Spagna l’anno scorso con la maglia dell’Espanyol. E secondo il Mundo Deportivo, adesso i catalani lo vorrebbero riprendere e hanno iniziato da un po’ i colloqui con la dirigenza capitolina per riportarlo nella Liga.

Al momento, però, la Roma non lo cederà: Kumbulla – si legge – inizierà la preparazione con Gasperini che poi prenderà una decisione definitiva sul giocatore. A meno che, ovvio, gli spagnoli non si presentino con un’offerta importante, di quelle irrinunciabili, e allora sì che l’operazione potrebbe andare in porto.

Anche se da quelle parti si spinge per ora per un altro anno di prestito. E poi chissà, magari si potrebbe arrivare al punto mettendo dentro un obbligo di riscatto così com’è successo con Abraham che è passato al Besiktas. Vedremo come finirà nel corso delle prossime settimane e se Kumbulla rimarrà alla corte del Gasp. Anche se, la sensazione, è che alla fine un accordo con gli spagnoli si possa trovare davvero.