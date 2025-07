Accordo con la Roma: nuovo bomber subito in ritiro

Calciomercato Roma, colpo ormai in chiusura per i giallorossi. Contatti sempre più frequenti tra le parti per arrivare alla conclusione. Ecco le cifre

L’attaccante è in arrivo. E secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere presente al raduno del prossimo 13 luglio a Trigoria.

Quella di ieri è stata una giornata positiva, di sentimenti positivi, per la nuova punta della Roma. Quella che andrà a prendere il posto di Shomurodov ormai in uscita verso la Turchia. Questione di ore, poi l’addio dovrebbe essere ufficiale e Massara andrà a chiudere, o almeno così spera anche lui, per l’erede. E che erede. Un colpo da 18 milioni di euro. Con lo sconto, minimo, in poche parole.

Calciomercato Roma, Mikautadze con lo sconto

L’uomo scelto e ormai dubbi non ce ne stanno più è Mikautadze, il georgiano del Lione, una società in grossa difficoltà che è stata retrocessa per i troppi debiti e che ha fatto ricorso per questo provvedimento. Si tratta a oltranza, ma come detto prima i sentimenti sono positivi. Massara vuole regalarlo presto a Gasperini, per l’inizio del ritiro, e sta cercando di abbassare le pretese della società francese.

La richiesta è stata di 20 milioni di euro. Dieci in meno rispetto a quello che realmente sarebbe potuto essere il valore sul mercato del giocatore ovviamente per quei problemi detti prima. Ma la Roma spera di chiudere a 18, quindi con un altro piccolo sconto sulla valutazione che in questo momento è in essere. La base dovrebbe essere di 16 milioni ai quali aggiungere due di bonus. Non si conoscono altri dettagli, ma sembra che in questo modo la soluzione finale potrebbe essere davvero vicina.

Quindi è evidente che ci sono delle reali possibilità di vedere Mikautadze a Trigoria la prossima settimana, quando inizieranno i test fisici e le visite mediche prima dell’inizio della stagione. Un bomber per Gasperini, una prima scelta a quanto pare: sua e di Massara, che lo guardava e desiderava da un po’ di tempo.