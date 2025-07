Accordo UFFICIALE con la Roma: ha firmato

Accordo UFFICIALE e annuncio, ha appena firmato con la Roma: ecco la nota del club che spiega tutto. Grandi cambiamenti a Trigoria.

La fase finora vissuta dalla Roma è stata ricca di novità e cambiamenti, relativi all’organizzazione interna in quel di Trigoria, ma prossimamente destinati a intrecciarsi anche con le dinamiche di calciomercato e la consequenziale disposizione della squadra da consegnare a Gasperini per la stagione veniente.

La nomina dell’ex Atalanta come tecnico giallorosso è stato il primo grande passo di una rivoluzione che ha toccato una molteplicità di aspetti, riflessasi poi anche nell’arrivo di Massara nelle vesti di nuovo DS. Quest’ultimo, nello specifico, ha rappresentato la tempestiva e ben ponderata soluzione di Ranieri e colleghi dopo la decisione di fare un passo oltre Florent Ghisolfi.

Ora andrà capito in che modo la Roma vorrà rinnovarsi sul campo, con giocatori importanti ma coerenti con le opportunità economiche del club e in pieno rispetto di quelle dinamiche di osmosi tra entrate e uscite che da anni contraddistinguono ormai il modus operandi di dirigenti e proprietari nella Capitale.

Rossettini nuovo allenatore della Roma Femminile: l’annuncio UFFICIALE

Intanto, proprio in questi minuti, è arrivato l’annuncio UFFICIALE che conferma la presenza dell’ennesimo volto nuovo in quel di Trigoria, i cui cambiamenti stanno finora abbracciando una serie di aspetti non unicamente circoscrivibile alla sola prima squadra maschile. Lo ricorda bene quanto accaduto con l’allenatore della Primavera, dove si è assistito alla staffetta Spugna-Guidi.

Dopo l’anno al Milan, infatti, Federico Guidi era stato annunciato come nuovo tecnico dei giovani giallorossi: oggi, invece, è toccato all’allenatore della Roma Femminile, da tempo individuato in Luca Rossettini e ufficialmente annunciato dal club proprio in questi minuti. A seguire, dunque, la nota della Roma circa la decisione di affidare la Prima Squadra Femminile all’ex Padova.

“L’AS Roma è lieta di annunciare Luca Rossettini come Responsabile Tecnico della Prima Squadra Femminile. Dopo aver collezionato 300 presenze in Serie A da calciatore, nel 2021 Rossettini inizia ad allenare all’interno del settore giovanile del Padova. Oggi è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera insieme alla nostra Squadra Femminile, firmando un contratto fino al 2027. Benvenuto a Roma, Coach!“.