Da Torino a Roma, riscatto saltato e blitz giallorosso. Ai capitolini stuzzica l’ipotesi. Ecco il nome nuovo sulla corsia

La nuova idea che sta frullando nella testa di Massara per la corsia sinistra è un profilo che conosce molto bene la Serie A avendoci giocato in diverse occasioni.

E ha fatto anche una seconda parte di stagione molto buona, anche se nonostante questo non è stato riscattato. C’era una data limite, fino al 31 maggio, ma nessuno si è presentato con i 17 milioni di euro pattuiti per poi andare a chiudere la questione. Quindi c’è stato il ritorno nel proprio campionato di appartenenza, e chissà, adesso, secondo almeno le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ci potrebbe pensare la Roma.

Calciomercato Roma, stuzzica Elmas

Il profilo è quello di Elmas, un passato al Napoli, un giocatore del Lipsia, che da gennaio ha giocato al Torino. Ha fatto bene, come detto prima, nella seconda parte di annata. I granata però nonostante questo non lo hanno riscattato, non versando i 17 milioni di euro che stati trovati nel momento del prestito. Quindi il giocatore è tornato in Germania, ma difficilmente ci rimarrà nella prossima stagione.

Ci penserebbe la Roma, che deve trovare un elemento in corsia che vada a prendere il posto di Saelemaekers. E piace Elmas, quindi, che ha qualità tecniche importanti, che riesce nello stretto a saltare l’uomo, e che potrebbe anche agire come mezzapunta alle spalle dell’attaccante che Gasperini scegliere di far giocare dal primo minuto. Al momento è solo un’idea, non c’è una trattativa in corso, ma potrebbe presto diventare qualcosa di più importante. Vedremo.