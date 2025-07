Marcus Thuram alla Juventus: scambio con Vlahovic e clausola di rescissione

Thuram alla Juventus, scambio con Vlahovic e la verità sulla clausola: ecco gli ultimi clamorosi aggiornamenti di calciomercato in casa Inter.

Il momento in casa Inter continua ad essere delicato quanto complicato, alla luce della fresca delusione al Mondiale per Club, che ha sancito in modo ufficiale una chiosa stagionale senza trofei in bacheca. Dopo la sonora sconfitta in finale di Champions League, infatti, i nerazzurri nulla hanno potuto nemmeno nell’affascinante competizione estiva, iniziata con il nuovo tecnico, Cristian Chivu.

Proprio con l’allenatore rumeno, la non più squadra di Inzaghi sta andando a incontro ad una serie di cambiamenti e novità tutt’altro che banali, iniziate proprio con il cambio in panchina e ora destinate a intrecciarsi con tanti altri aspetti, legati soprattutto alla costruzione della rosa. L’esigenza non è più solamente quella di mettere nelle mani di Chivu una squadra coerente con la sua visione e le sue esigenze, quanto quella di apportare modifiche una volta aver spento quel focolaio nato in questi giorni, proprio dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club.

Le parole di Lautaro Martinez riecheggiano ancora con grande pesantezza, così come quelle successive del Presidente Marotta e la consequenziale presa di posizione di Calhanoglu, destinato a vivere un’estate durante la quale potrebbe continuare ad essere uno dei nomi più chiacchierati per una cessione in casa Inter.

Marcus Thuram alla Juventus, doccia gelata Inter: ecco come stanno le cose

Le ultime notizie, però, stanno vedendo come protagonista soprattutto Marcus Thuram, che in queste ore sta finendo con sempre maggiore prepotenza nel mirino della Juventus. Un addio del francese, fino a qualche giorno fa, avrebbe rappresentato uno scenario lontanamente preventivabile, soprattutto alla luce della volontà nerazzurra d prolungargli il contratto.

L’intenzione era quella di eliminare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro ed evitare possibili e spiacevoli sorprese da parte di affondi provenienti dall’Inghilterra o dal PSG. La delicata situazione in casa Inter, però, ha portato in queste ore la Juventus a valutare e prendere informazioni proprio su Marcus Thuram, come scrivono le penne di Calciomercato.it.

I motivi potrebbero essere anche ascritti alla banale volontà di destabilizzare ulteriormente il mondo nerazzurro, sebbene in quel di Torino l’esigenza di assicurare a Tudor un altro attaccante resti più che veritiera. Nello specifico, mentre continua la ricerca di un’efficace soluzione per il futuro di Vlahovic, i nomi al vaglio di Comolli e colleghi restano numerosi ma ben noti, con Osimhen ancora in lizza alla lista dei sogni, e con il ben più concreto David per il quale si attende l’ufficialità.

I prossimi giorni ci diranno se un nome come Thuram possa effettivamente essere tenuto in considerazione oppure no. Per ora, la situazione in casa Inter resta delicata.