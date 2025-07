Non solo Wesley: scambio tra Everton e Roma

L’asse tra Roma ed Everton sembra essere particolarmente caldo e potrebbe coinvolgere non solo il nome di Wesley del Flamengo. Alle viste ‘è un’altra operazione

I Blues di Liverpool sono alla ricerca di un profilo che potrebbero trovare nell’attuale rosa giallorossa. Un giocatore perfetto per caratteristiche anche per il livello fisico della Premier League. Massara valuta una cessione economicamente vantaggiosa.

Le fasce sono il reparto da potenziare in modo urgente in casa Roma, prima ancora dell’inizio del ritiro di Trigoria. Se a sinistra si attende di capire il futuro di Angelino, prima di affondare su De Cuyper, a destra è già tutto definito, con un nome solo al comando: Wesley. Il terzino brasiliano ha disputato con il Flamengo il Mondiale per Club, venendo eliminato dal Bayern Monaco agli Ottavi di Finale. Il classe 2003 è stato titolare in tutta la competizione, anche se non si è messo particolarmente in mostra in questo mese scarso in Nord America. Da una parte un vantaggio per Massara che perlomeno non ha visto lievitare oltre i 20 milioni il costo del cartellino.

Per arrivare a Wesley si era ipotizzato un intervento in sinergia con l’Everton, potendo sfruttare la libertà di azione degli inglesi dal punto di vista finanziario e la proprietà in comune con i Friedkin. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sembra che ci sia un altro affare possibile con i Blues, che riguarda un altro terzino, che milita nella Roma.

L’Everton ha messo nel mirino Celik: può rientrare nell’operazione Wesley?

Zeki Celik è finito nel mirino dell’Everton, con David Moyes che lo apprezzerebbe come rinforzo sulla destra. Sul laterale turco si erano affacciate nel corso delle ultime settimane anche altre due squadre inglesi, in particolar modo il Fulham, che lo segue da gennaio scorso.

I Toffees erano sul giocatore già nel 2021, quando poi Tiago Pinto lo portò nella Capitale, per regalarlo a Mourinho. Costo dell’operazione all’epoca, circa 7 milioni di euro. Ora il suo contratto è in scadenza nel 2026 e questa può essere l’ultima estate utile per una cessione. La richiesta si aggirerebbe proprio sui 7 milioni, non una grande cifra e sul ragazzo classe ’97 ci sono anche l’Ajax e il Besiktas. L’Everton sta valutando opzioni alternative dopo non essere riuscito ad accaparrarsi Kenny Tete del Fulham e potrebbe decidere di affondare il colpo per il turco.