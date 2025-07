Offerta choc per Manu Kone: scambio in Serie A

Arriva una proposta choc sul tavolo della Roma per Manu Kone: uno scambio per restare in Serie A. Il centrocampista francese piace da matti ad una big

Ranieri e Gasperini vogliono costruire su Kone il centrocampo e la squadra del prossimo anno, ma devono fare i conti con una proposta che potrebbe essere davvero molto allettante, sia per il giocatore che per il club. Il ragazzo è lusingato dai tanti interessamenti che arrivano a Trigoria.

Il 30 giugno è stato appena scavallato come scadenza urgente per le plusvalenze e senza cessioni pesanti. Massara è stato bravissimo a capire che si poteva evitare la partenza di N’Dicka, andando a piazzare invece un esubero come Tammy Abraham. L’obiettivo del FFP non è stato centrato ma meglio pagare una multa che distruggere l’ossatura della squadra. I Friedkin non vogliono perdere competitività e anzi hanno intenzione di allestire una squadra in grado realmente di poter giocare per i primi quattro posti. Il quinto dello scorso anno deve essere un punto di partenza, una base solida su cui implementare il livello della rosa in vista del centenario.

Per questo motivo sono stati blindati sia Svilar che Manu Kone, considerati due pilastri di questa Roma, presene e futura. Sul portiere belga, di origine serba, piovono solo conferme sul tema rinnovo, mentre il mediano francese è stato tolto dal possibile mercato in uscita.

Kone prima scelta dell’Inter per il dopo Calhanoglu: per la Roma è incedibile

Secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.com, Kone sarebbe finito nel mirino dell’Inter di Chivu. Si perché a centrocampo i nerazzurri sono chiamati ad una ricostruzione. Dopo un lungo tira e molla sembra proprio che Calhanoglu possa lasciare Milano, per fare ritorno nella sua Istanbul, sponda Galatasaray. Con l’ex Milan in partenza urge prendere un centrocampista di qualità, un altro regista. Le attenzioni di Marotta e Ausilio si erano recentemente concentrate su Rovella della Lazio, ma il presidente Lotito continua a sparare 50 milioni di euro di valutazione.

Proprio per questo si valutano alternative, tra cui appunto Kone, che la Roma al momento ritiene comunque incedibile. Kone deve essere centrale nell’undici titolare di Gasperini e non rappresenterebbe un risparmio economico, visto che la valutazione si aggira sulle cifre chieste per Rovella. Discorso diverso se nell’affare venisse ritirato fuori Davide Frattesi, con un ipotetico scambio da fantascienza.