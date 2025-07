Rescissione choc con Vlahovic: buonuscita pagata dalla Juve

Rescissione choc e buonuscita pagata dalla Juventus: gli ultimi clamorosi aggiornamenti di calciomercato sull’addio di Vlahovic.

Il momento vissuto dalla Juventus resta delicato quanto importante, ai fini dell’apparecchiamento della nuova stagione e della necessità di porre le basi migliori per costruire il nuovo progetto targato Tudor. Dopo la conferma, non prontamente convintissima, della società nei confronti dell’allenatore subentrato a Thiago Motta lo scorso marzo, in quel di Torino ha fatto seguito un’importante serie di cambiamenti in seno alla società.

Lo ricorda l’attuale assenza di Giuntoli, allontanato dal club e sostituito da Comolli, cui sta toccando, adesso, l’arduo incarico di gestire il delicato calciomercato della Vecchia Signora. Le questioni da affrontare sono tante e, se da un lato si intrecciano soprattutto con le dinamiche in entrata, orientate a migliorare la squadra con profili funzionali e qualitativi, dall’altro non possono in alcun modo essere trascurati i tanti aspetti che coinvolgono possibili e ben mirati addii.

Un discorso a parte, poi, merita Dusan Vlahovic, sul cui futuro, proprio in queste ore, si apre anche un’inattesa quanto sorprendente possibilità, a dir poco preoccupante, sebbene necessaria.

Vlahovic, dal rinnovo alla risoluzione con buonuscita: giorni decisivi in casa Juventus

L’attaccante serbo, come noto, si trova attualmente in una situazione che la Juventus avrebbe voluto volentieri evitare dopo quanto accaduto a Federico Chiesa la scorsa estate. Fino a questo momento, però, le intenzioni della Vecchia Signora non si sono trasmutate in vera e propria azione, alla luce del delicatissimo momento che in quel di Torino si sta vivendo nella gestione contrattuale dell’ex Fiorentina.

Ad un anno dalla scadenza e ai ferri corti con la società, Vlahovic viene dall’ennesima stagione non del tutto convincente, arricchita quest’estate anche da qualche uscita social enigmatica e incoerente, che altro non ha fatto che infittire il mistero e la delicatezza di tale scenario. A questo proposito, mentre la Juventus pare aver ormai bloccato Jonathan David e continua a muoversi sulle tracce di altri numeri nove da consegnare a Tudor, le penne di Tuttosport riferiscono di uno scenario clamoroso circa il futuro di Vlahovic.

Stando a quanto si legge, infatti, oltre ad una possibile soluzione di rinnovo con ingaggio spalmato e opportunità di giocare il prossimo anno in prestito con maggiore continuità, emerge anche il vaglio di un’ulteriore ipotesi. Nello specifico, in vista dell’incontro tra Comolli e l’agente di Vlahovic, si parla anche di una possibile risoluzione consensuale, previa ricca buonuscita a favore del giocatore. Uno scenario non proprio felice o preventivabile qualche tempo fa, prima che il rapporto tra Vlahovic e la Juventus divenisse sempre più complicato.