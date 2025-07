Roma e Milan, affare chiuso: è in volo per la firma da 20 milioni

Il calciomercato della nuova Roma di Gasperini, Massara e Ranieri è pronto a ribaltare da cima a fondo l’organico giallorosso.

La Roma di Gian Piero Gasperini è senza dubbio alcuno una delle creature più affascinanti attualmente presenti nella Serie A, ovvero une lega attualmente in fase di profonda metamorfosi per via delle numerose rivoluzioni programmata dalle big della penisola.

Difatti, facciamo fatica a citare una squadra della parte sinistra della classifica che non sia pronta e predisposta a modificare radicalmente il proprio assetto, anche e soprattutto considerando che la gran parte di queste ha cambiato il proprio allenatore.

Cambiare tecnico in panchina, in particolare in un’epoca in cui ogni allenatore tende a sviluppare un’idea di calcio ben precisa, significa anche modificare le esigenze tattiche della squadra e, dunque, alcuni degli interpreti che scendono in campo.

È questo il caso dell’AS Roma di Massara, il quale sta smuovendo diverse carte nel tentativo di cominciare ad assicurare innesti di qualità nell’organico giallorosso. Ecco le ultime su uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

De Cuyper scippato a Roma e Milan: le ultime

L’incisività dei quinti nella manovra di Gasperini è senza dubbio alcuno una delle caratteristiche più plateali del sistema di gioco del tecnico della Dea, il quale necessiterà di un titolare di pregio a destra e, nel caso in cui Angelino dovesse abbandonare la città eterna (quest’eventualità parrebbe meno plausibile da quando Massara è riuscito a calmierare l’emergenza Fair Play Finanziario mediante la vendita di Tammy Abraham), anche di uno a sinistra.

Nelle ultime ore sono tuttavia emerse novità di rilievo in merito ad uno dei profili presenti nella lista dei giallorossi per la corsia di sinistra. Il profilo in questione risponde al nome di Maxim De Cuyper, ovvero un esterno sinistro a tutta fascia dotato di caratteristiche particolarmente compatibile con le richieste di Gasperini.

Rapido, tecnico e particolarmente propenso alle sovrapposizioni, l’esterno belga è attualmente in uscita dal Club Bruges per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma non sarà ne la Roma ne il Milan (anch’esso particolarmente intrigato dal terzino belga per sostituire Theo Hernandez) ad accoglierlo. Difatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il Brighton abbia affondato il colpo e De Cuyper sia già in viaggio verso l’Inghilterra.