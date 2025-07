Roma sanzionata, UFFICIALE: ecco il comunicato UEFA

In casa Roma, di fatto, è arrivato un importantissimo comunicato della Uefa.

Una volta terminato lo scorso campionato al quinto posto, con un solo punto di svantaggio dalla Juventus quarta, la Roma ha dovuto compiere dei profondi cambiamenti per farsi trovare pronta nella prossima stagione. Il primo è quello avvenuto in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

La seconda novità, invece, c’è stata dal punto di vista dirigenziale. Dopo appena un anno dal suo arrivo, infatti, Florent Ghisolfi ha già salutato la Roma per diventare un dirigente del Sunderland.

Al suo posto, dunque, i Friedkin hanno fatto tornare nella Capitale Frederic Massara. Quest’ultimo ha subito affrontato le scadenze del fair play finanziario, i quali sono stati rispettati in parte. Proprio a seguito di tutto ciò, di fatto, è arrivata una decisione importante presa da parte della UEFA.

Roma dei Friedkin multata, ecco la nota della UEFA

Come comunicato dall’organo che dirige il calcio in Europa, infatti, la Roma è stata multata di 3 milioni di euro per aver leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2024. La previsione della multa fatta nei giorni scorsi, dunque, è stata rispettata.

La Roma, dunque, può ora concentrarsi sul calciomercato in entrata. Anche perché, considerando proprio l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina capitolina, la squadra giallorossa ha bisogno di nuovi rinforzi che rispondano alle richieste dell’ex guida tecnica dell’Atalanta.